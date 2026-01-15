¿Realmente Juan Valdez abrió una tienda en China? Esto respondió la compañía

En las últimas horas surgió el rumor de que Juan Valdez había abierto una tienda en China. La especulación surgió por una publicación de Zhu Jingyang, embajador de China en Colombia, y bastó para que se generara especulación. “Vamos, ¡a conquistar el mercado chino! Primera tienda de Juan Valdez en Shanghái”, escribió el diplomático, acompañando el mensaje con una captura de pantalla de Xiaohongshu, una red social china enfocada en comercio y consumo. En la imagen, escrita en mandarín, se leía: “Marca nacional de cafés provenientes de Colombia, toda la línea es 100 % café arábico lavado. Primera tienda en China en colaboración de la marca”. El mensaje fue interpretado como la apertura oficial de la primera tienda Juan Valdez en el país asiático, una información que rápidamente se replicó. Le puede interesar: Juan Valdez abrió su primera tienda en Brasil, el mayor productor de café del mundo.

¿Cuál fue la confusión sobre la apertura de una presunta tienda en China?

No obstante, EL COLOMBIANO se comunicó con la compañía para verificar el anuncio. Desde Juan Valdez explicaron que no se trata de una tienda oficial de la marca, sino de una confusión derivada de la comercialización de uno de sus productos en un establecimiento local de Shanghái. “Hubo una confusión. En Shanghái hay una tienda local que vende productos de café de diferentes territorios y marcas, y allí había un producto de café Juan Valdez”, explicó un miembro de la compañía a este diario.

En un comunicado posterior, Juan Valdez® (Procafecol S.A.) precisó que, aunque China es un mercado de alto interés para la marca, actualmente su presencia en ese país se concentra en la distribución de café empacado a través de canales digitales y de comercio electrónico, en plataformas como T-Mall, JD.com, Dewu y TikTok, mediante distribuidores oficiales y autorizados. Lea más: ¡Histórico! Juan Valdez llega al centro comercial más grande del mundo “La compañía mantiene un seguimiento y análisis permanente de las dinámicas de consumo, el tamaño del mercado y las oportunidades de desarrollo”, señaló la empresa, al tiempo que aclaró que las operaciones de cafeterías y tiendas físicas en China se encuentran en fase de definición. Juan Valdez añadió que continúa evaluando de forma responsable y estratégica su expansión en China y en otros países de Asia, y que cualquier novedad será comunicada exclusivamente a través de sus canales oficiales. La marca reiteró, además, su compromiso de seguir llevando el café premium 100% colombiano al mundo, fortaleciendo su presencia internacional de manera consistente y alineada con su identidad. Conozca también: Juan Valdez expande su aroma: abrirá tienda en Brasil este semestre y llegará a China en 2026

Presencia de Juan Valdez en Asia