“Soy muy optimista con el futuro de Colombia”: Juan Esteban Calle, nuevo presidente de Grupo Argos

Juan Esteban Calle, nuevo presidente de Grupo Argos, detalla la nueva etapa del holding tras su reconfiguración, con foco en cemento, energía y concesiones. Destaca que Colombia tendrá un papel clave en la reconstrucción de Venezuela.