“Ahorro necesario para pensión de salario mínimo saltó de $350 a $550 millones”: presidente de Protección

El sistema pensional colombiano enfrenta un momento de cambios profundos tras el agresivo ajuste del salario mínimo y el limbo en el que se encuentra la reforma del Gobierno Petro. Juan David Correa, presidente de Protección, analiza cómo producto de los nuevos ajustes el capital necesario para jubilarse –con el mínimo– escaló a niveles preocupantes.
En esta entrevista, Correa también desglosa el impacto fiscal de los subsidios y advierte sobre los riesgos de repatriar inversiones. Además, defiende la diversificación internacional del ahorro como el motor que genera el 70% de los rendimientos de los aportes de los colombianos.