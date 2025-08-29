“Hemos tenido una lucha de tres años contra la insensatez”, Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería

La política ambiental y de transición energética del gobierno de turno ha sido casi que un trago amargo para el sector minero. Un panorama del cual dan cuenta las cifras: 10% de contracción en el PIB minero el año pasado y una caída superior al 60% en la inversión extranjera directa en minería en 2024.
En conversación con EL COLOMBIANO y en medio del Congreso Nacional de Minería 2025, Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), dan cuenta no solo de un deterioro, sino que el sector solicita un impulso para seguir aportando al desarrollo económico por medio de la explotación del suelo colombiano, el cual, tiene una potencia de titulación minera del 97%.
