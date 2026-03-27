Grupo Argos: el fin de una era tras la presidencia de Velásquez

La asamblea de accionistas de Grupo Argos, celebrada ayer, marcó el cierre de la presidencia de Jorge Mario Velásquez, quien dejará el cargo el próximo 31 de marzo, tras 42 años en la organización.

El empresario fue homenajeado durante la reunión por su liderazgo en una década caracterizada por la simplificación de la estructura societaria, la reducción de deuda y la consolidación del grupo como una compañía enfocada en infraestructura y materiales de construcción.

Velásquez aseguró que deja una empresa “con una estructura societaria simple y enfocada”, destacando que entre 2016 y 2026 la organización redujo su deuda neta consolidada desde $13,3 billones hasta niveles cercanos a cero, al tiempo que multiplicó la utilidad neta consolidada desde $0,6 billones hasta $4,3 billones.

Accionistas destacan liderazgo

Uno de los momentos más emotivos de la asamblea fue la intervención de María Mercedes Arango, accionista e hija de uno de los gestores de la estructura empresarial del Grupo Argos, quien leyó una carta en nombre de su familia, vinculada a la compañía desde su fundación en 1934.

En su mensaje, Arango felicitó a la administración por los “extraordinarios logros” de los últimos años y destacó que la compañía atravesó una transformación profunda que la convirtió en una organización “sólida y potente”. También subrayó la decisión de desmontar las participaciones accionarios cruzadas (entre los grupos Argos, Sura y Nutresa), estructura que durante décadas caracterizó al llamado Sindicato Antioqueño. Recordó que su padre, Adolfo Arango, participó en su creación hace cerca de 50 años y que hoy, a sus 97 años, celebra su desmonte al considerar que “ya cumplió su propósito y ha beneficiado a las compañías y a sus accionistas”.

Legado de solidez financiera

La gestión de Velásquez también se reflejó en la histórica transferencia de valor a los accionistas. Durante 2025, Grupo Argos distribuyó $11,5 billones, al considerar la entrega de acciones de Grupo Sura derivada del proyecto de escisión, los dividendos pagados y los programas de readquisición de acciones.

La asamblea aprobó además un dividendo ordinario de $750 por acción, pagadero en cuatro cuotas trimestrales entre abril de 2026 y enero de 2027, con un incremento del 9% frente al año anterior. Para los accionistas que conservaron las acciones de Grupo Sura recibidas en la escisión, el incremento total en el dividendo sería del 78%, al sumar el pago de ambas compañías. El año pasado la holding de infraestructura contabilizó ingresos por $11,7 billones, un ebitda de $2,9 billones —con crecimiento del 10%— y un margen del 25%. La utilidad neta alcanzó $4,3 billones, mientras que la utilidad neta atribuible a la controladora fue de $2,8 billones.