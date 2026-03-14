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Jorge Carrillo salió de ISA: junta directiva dio por terminado su contrato tras fallo del Consejo de Estado

La decisión pone punto final a un debate jurídico que tuvo varios capítulos en las últimas semanas.

  • Jorge Andrés Carrillo fue removido de su cargo luego de que el Consejo de Estados fallara en su contra. Foto: Cortesía.
    Jorge Andrés Carrillo fue removido de su cargo luego de que el Consejo de Estados fallara en su contra. Foto: Cortesía.
El Colombiano
El Colombiano
14 de marzo de 2026
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La empresa Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. (ISA) informó que su junta directiva decidió dar por terminado el contrato laboral de Jorge Andrés Carrillo como presidente de la compañía, tras la nulidad de su nombramiento.

Lea aquí: Alertan que suspensión del contrato de Carrillo en ISA sería jugada para alargar el proceso

Según indicó la empresa en un comunicado, la decisión fue adoptada el 14 de marzo de 2026 mediante voto por escrito y con aprobación unánime de los miembros de la junta directiva. En la determinación se instruyó a la administración de ISA para notificar a Carrillo la terminación unilateral de su contrato de trabajo.

La medida se produce en cumplimiento de la sentencia emitida el 26 de febrero de 2026 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró la nulidad de su nombramiento como presidente de la compañía.

De acuerdo con ISA, una vez recibida la instrucción de la junta directiva, la administración procedió a comunicar oficialmente la decisión al directivo. La terminación del contrato se hará efectiva a partir de la ejecutoria de la sentencia emitida por el alto tribunal.

El Consejo de Estado tuvo la última palabra

El tribunal determinó que existió un vicio en el trámite de elección, por lo cual se dispuso “modular los efectos de la nulidad declarada”, ordenando que ISA retome el procedimiento de selección desde una etapa específica del 2024.

Siga leyendo: Consejo de Estado ratifica salida de Jorge Carrillo de ISA; junta deberá terminar su contrato

Ante la solicitud de aclaración del demandado, quien cuestionaba qué pasaría con su contrato de trabajo, el Consejo de Estado negó la petición. El tribunal subrayó que la sentencia no ofrece motivos de duda y que no es su función responder consultas jurídicas de las partes una vez proferido el fallo.

El 27 de febrero, la junta directiva suspendió de manera temporal el contrato laboral de Carrillo, mientras la sentencia quedaba en firme. La determinación establecía que, una vez se produjera la ejecutoria del fallo, el vínculo laboral sería terminado de forma definitiva.

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