¿Quién es Joaquín Gutiérrez? La mano derecha de De la Espriella que suena para presidir Ecopetrol pero no tiene experiencia en hidrocarburos

Tras la elección de Abelardo De la Espriella como presidente, el sector energético colombiano se prepara para un relevo en la dirección de Ecopetrol. En ese escenario, ha cobrado protagonismo Joaquín Gutiérrez Caballero, administrador de empresas, empresario y jefe de la campaña que llevó al mandatario electo a la Casa de Nariño.
En los círculos cercanos al nuevo gobierno, su nombre suena con fuerza para asumir la presidencia de la petrolera en reemplazo de Ricardo Roa, cuya salida definitiva está prevista para el próximo 30 de julio.
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Aunque hasta ahora no existe un anuncio oficial, distintas fuentes cercanas al presidente electo aseguran que Gutiérrez es uno de los principales opcionados para dirigir la empresa más importante del país.
Su cercanía con De la Espriella se remonta a más de dos décadas, tiempo durante el cual ambos han trabajado conjuntamente en proyectos empresariales y políticos.
Durante el discurso de celebración tras la victoria presidencial, el mandatario electo hizo un reconocimiento especial a quien considera uno de sus hombres de mayor confianza.
”Gracias a mis hermanos del alma, Carlos Suárez y Joaquín Gutiérrez, estratega general y jefe de campaña respectivamente”, expresó De la Espriella ante sus seguidores.}
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