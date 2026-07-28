Corte Suprema confirmó que excongresistas Iván Name y Andrés Calle seguirán presos por saqueo a la UNGRD

La Corte Suprema de Justicia confirmó su decisión de negar la libertad contra los excongresistas Andrés Calle e Iván Name, presos por el escándalo de corrupción de la UNGRD y procesados por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación agravado.
El alto tribunal había tomado su decisión en abril y hoy la reiteró, afirmando que contra esta decisión “no proceden recursos”. Calle, del Partido Liberal, fue presidente de la Cámara de Representantes, mientras Name, de la Alianza Verde, lo fue del Senado. Ambos, en el año 2023.
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