Encuentran con vida a los cuatro policías que habían desaparecido durante un operativo en El Tambo, Cauca

Los cuatro policías que habían sido reportados como desaparecidos desde el domingo 26 de julio en zona rural de El Tambo, Cauca, fueron encontrados con vida durante un operativo de búsqueda liderado por el Grupo de Operaciones Especiales (Goes) de la Policía Nacional. Los uniformados desaparecieron mientras desarrollaban una misión para recuperar un dron institucional que perdió comunicación en el cerro Santa Ana, un sector de difícil acceso ubicado en la cordillera Occidental. Tras su ubicación, las autoridades informaron que presentaban signos de deshidratación y descompensación física, por lo que recibieron atención médica.

Los policías localizados son el mayor Andrés Felipe Sánchez Sánchez y los patrulleros Kevin Enrique Viloria Jiménez, Juan David Atilano Peña y Franklin Esneider Moreno, quienes prestan servicio en la base ubicada en el cerro Santa Ana, un punto estratégico del municipio de El Tambo. De acuerdo con la información revelada por las autoridades, la situación comenzó en la madrugada del domingo, cuando los uniformados realizaban labores de vigilancia ante la posible presencia de integrantes de un grupo armado ilegal en el sector. Hacia las 5:00 de la mañana detectaron el desplazamiento de varias camionetas y motocicletas en los alrededores del puesto policial, por lo que desplegaron un dron institucional para verificar la situación desde el aire. Durante esa operación, el equipo perdió la señal debido a las condiciones de comunicación en la zona montañosa. Como respuesta, se organizó una misión para recuperar el dispositivo y efectuar un reconocimiento del terreno. Inicialmente, participaron 15 uniformados en el desplazamiento. Sin embargo, el oficial al mando dispuso que 11 regresaran a la base para mantener la seguridad del puesto policial, mientras el mayor Andrés Felipe Sánchez Sánchez y los patrulleros Kevin Enrique Viloria Jiménez, Juan David Atilano Peña y Franklin Esneider Moreno continuaron la búsqueda del dron en coordinación con tropas del Ejército Nacional. La última comunicación con el grupo se registró hacia las 12:18 del mediodía del domingo, cuando el mayor informó que mantendría contacto periódico. Después de ese reporte no se volvió a establecer comunicación, lo que llevó a activar los protocolos de búsqueda y rescate. Lea también: Ejército tiene déficit del 66 % en armamentos y equipos, según informe del empalme

Operativo de búsqueda y estado de salud

Las labores para ubicar a los cuatro policías se desarrollaron por tierra y aire con la participación de unidades de la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, además del apoyo de helicópteros, drones y grupos especializados, debido a las condiciones geográficas del sector y a la presencia de estructuras armadas ilegales en esa zona del departamento. Los uniformados fueron encontrados en un área de difícil acceso por integrantes del Goes del Departamento de Policía Cauca. Tras el rescate, las autoridades confirmaron que los cuatro estaban con vida, aunque presentaban deshidratación y signos de descompensación ocasionados por el tiempo que permanecieron en la zona sin acceso a suministros básicos. Posteriormente, fueron auxiliados para recibir valoración médica y ser trasladados a una base policial. El cerro Santa Ana tiene importancia estratégica debido a que allí se encuentra instalado un radar primario de la Aeronáutica Civil, así como infraestructura de telecomunicaciones utilizada para el control del tráfico aéreo y la conectividad en el suroccidente del país. Hasta el momento, las autoridades no han entregado un informe oficial detallando las circunstancias que ocasionaron la pérdida de contacto con los uniformados ni la forma en que fueron localizados durante el operativo. Preguntas y respuestas: