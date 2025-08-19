Así son las islas del Caribe donde comprar vivienda le da acceso sin visa a 150 países

En varias islas del Caribe, la compra de vivienda se ha convertido en la llave para acceder a la ciudadanía de forma rápida y legal, con beneficios migratorios que incluyen el ingreso sin visa en hasta 150 países, incluidos Reino Unido y la Zona Schengen (un área de libre circulación que permite viajar entre 27 países europeos sin controles fronterizos internos).
Este mecanismo, conocido como Citizenship by Investment (CBI), o ciudadanía por inversión, ha ganado terreno en naciones como Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves, Dominica, Santa Lucía y Granada, que ofrecen la posibilidad de adquirir la nacionalidad a cambio de inversiones inmobiliarias desde los 200.000 dólares.
