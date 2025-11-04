ISA reporta ingresos por $11,5 billones y utilidad neta de $1,9 billones al cierre de septiembre de 2025

Interconexión Eléctrica (ISA) reportó ingresos consolidados por $11,5 billones al cierre del tercer trimestre de 2025, lo que representa un incremento frente al mismo periodo del año anterior. La utilidad neta acumulada alcanzó $1,9 billones, impulsada por la expansión de sus operaciones en energía, infraestructura vial y telecomunicaciones en Colombia y otros países de América Latina.
El Ebitda consolidado se ubicó en $6,2 billones, con un margen del 60%, lo que evidencia la fortaleza operativa de la compañía y su capacidad para sostener resultados positivos en un entorno económico retador.