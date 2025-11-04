ISA reporta ingresos por $11,5 billones y utilidad neta de $1,9 billones al cierre de septiembre de 2025

Interconexión Eléctrica (ISA) reportó ingresos consolidados por $11,5 billones al cierre del tercer trimestre de 2025, lo que representa un incremento frente al mismo periodo del año anterior. La utilidad neta acumulada alcanzó $1,9 billones, impulsada por la expansión de sus operaciones en energía, infraestructura vial y telecomunicaciones en Colombia y otros países de América Latina. El Ebitda consolidado se ubicó en $6,2 billones, con un margen del 60%, lo que evidencia la fortaleza operativa de la compañía y su capacidad para sostener resultados positivos en un entorno económico retador.

El negocio de transmisión de energía continúa siendo el principal motor de los ingresos, con la entrada en operación de nuevos proyectos en Colombia, Brasil, Chile y Perú que fortalecen la confiabilidad del sistema eléctrico regional. En infraestructura vial, ISA avanzó en la ejecución de corredores estratégicos en Colombia y Chile, destinados a mejorar la movilidad y la competitividad logística. Asimismo, el negocio de telecomunicaciones, operado a través de ISA Intercolombia y Redesur, mantuvo su tendencia de crecimiento gracias al aumento de la demanda por conectividad de alta capacidad y soluciones de infraestructura digital.

Sólida estructura financiera y compromiso con la sostenibilidad

ISA destacó en su informe trimestral a septiembre que mantiene una posición financiera estable, con un indicador Deuda/Ebitda de 2,9 veces, que respalda su capacidad de inversión y su solidez crediticia.

La compañía reafirmó su compromiso con la transición energética y la sostenibilidad, mediante la ejecución de proyectos enfocados en la descarbonización, la eficiencia energética y la expansión de infraestructura limpia en la región. Entre sus iniciativas destacadas se incluyen programas de restauración ecológica, innovación tecnológica y desarrollo comunitario, alineados con su modelo de valor compartido. De cara al cierre de 2025, ISA proyecta mantener un ritmo de crecimiento sostenido gracias a la consolidación de nuevos proyectos adjudicados en Brasil y Colombia, así como a la entrada en operación de obras estratégicas en transmisión y vías. La compañía anticipa un aumento de inversiones en 2026, dirigidas a la digitalización de redes, el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica y el desarrollo de soluciones integradas de energía y transporte, pilares de su estrategia a largo plazo.

ISA, actor clave del Grupo Ecopetrol en la transición energética regional

Como parte del Grupo Ecopetrol, ISA cumple un rol estratégico en la integración energética de América Latina y en la transición hacia un modelo bajo en carbono. Su desempeño financiero y técnico la consolida como una de las compañías más sólidas y rentables del sector de infraestructura en la región.