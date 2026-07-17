¡Ojo! Revise su crema para peinar: Invima retiró un lote por riesgo microbiológico

Un control de calidad realizado por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) llevó al retiro preventivo de un lote de la Crema de Peinar Leche de Coco Pal Pelo con Células Madre, luego de que los análisis evidenciaran que el producto no cumple con los parámetros microbiológicos exigidos para los cosméticos comercializados en Colombia.
La decisión fue oficializada mediante la Alerta Sanitaria 212-2026, en la que la autoridad sanitaria explicó que el lote evaluado presentó resultados por fuera de los límites permitidos en el recuento de microorganismos mesófilos aerobios totales. Aunque el Invima aclaró que no ha recibido reportes de personas afectadas por el uso del producto, optó por retirarlo del mercado como medida preventiva para reducir cualquier riesgo potencial.
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