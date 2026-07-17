¡Ojo! Revise su crema para peinar: Invima retiró un lote por riesgo microbiológico

Un control de calidad realizado por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) llevó al retiro preventivo de un lote de la Crema de Peinar Leche de Coco Pal Pelo con Células Madre, luego de que los análisis evidenciaran que el producto no cumple con los parámetros microbiológicos exigidos para los cosméticos comercializados en Colombia. La decisión fue oficializada mediante la Alerta Sanitaria 212-2026, en la que la autoridad sanitaria explicó que el lote evaluado presentó resultados por fuera de los límites permitidos en el recuento de microorganismos mesófilos aerobios totales. Aunque el Invima aclaró que no ha recibido reportes de personas afectadas por el uso del producto, optó por retirarlo del mercado como medida preventiva para reducir cualquier riesgo potencial. Entérese: Jabón facial del influencer Jesús Arana puede ser riesgoso para la gente, venderlo es ilegal: INVIMA

¿Qué encontró el Invima en la crema de peinar?

La detección se produjo durante el programa “Demuestra la Calidad”, una estrategia mediante la cual el Invima toma muestras de productos que ya están en el mercado para verificar que cumplan las especificaciones técnicas y sanitarias exigidas por la normativa colombiana. En este caso, el laboratorio del Invima determinó que el lote presentaba una carga de microorganismos superior a la permitida por la Resolución 2120 de 2019, que establece los requisitos microbiológicos para los productos cosméticos.

Crema de Peinar Leche de Coco Pal Pelo con Células Madre retirada por Invima.Foto: Invima

Pero, ¿qué son los microorganismos mesófilos aerobios? Se trata de bacterias y otros microorganismos que crecen en presencia de oxígeno y a temperaturas similares a las del cuerpo humano o del ambiente. Su presencia en pequeñas cantidades puede ser normal, pero cuando supera los límites establecidos por la regulación sanitaria puede indicar problemas en la fabricación, el almacenamiento o la conservación del producto. Le puede interesar: Antioquia exportó US$56 millones en cosméticos y lanza Vitta 360° para impulsar el sector Aunque el Invima no ha informado sobre efectos adversos asociados a este lote, un cosmético con esa carga de microorganismos puede favorecer irritaciones en la piel o el cuero cabelludo, enrojecimiento, picazón, reacciones alérgicas e incluso infecciones, especialmente si la persona tiene heridas, lesiones o un sistema inmunológico debilitado. Por esa razón, la autoridad sanitaria recomendó suspender de inmediato su uso mientras se completa el retiro del producto.

¿Cuál es el lote retirado de la Crema de Peinar Leche de Coco Pal Pelo con Células Madre?

La alerta no aplica para todas las presentaciones de la crema para peinar, sino únicamente para la presentación de 250 mililitros correspondiente al lote 2208-124, identificado con el registro sanitario NSOC89337-18CO. El titular del registro sanitario es Laboratorios Cosmecol de Colombia S.A.S., mientras que el fabricante del producto es Dermocosmética Ltda.

¿Qué debe hacer si tiene esta crema?

El llamado del Invima es revisar el número de lote impreso en el envase. Si corresponde al 2208-124, la recomendación es dejar de utilizar el producto de inmediato. La entidad también pidió informar a las autoridades sanitarias si ese mismo lote continúa siendo comercializado en algún establecimiento, para facilitar su retiro del mercado. En caso de que una persona haya presentado una reacción inesperada tras usar el cosmético, el Invima recomendó reportar el evento a través de los canales oficiales de vigilancia sanitaria.

La medida no solo está dirigida a los consumidores. El Invima ordenó a distribuidores, comercializadores y establecimientos abstenerse de vender o distribuir el lote incluido en la alerta sanitaria. Además, las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales deberán realizar actividades de inspección para verificar que el producto sea retirado de los puntos de venta y reportar cualquier hallazgo. El instituto advirtió que el incumplimiento de estas instrucciones puede dar lugar a la apertura de procesos sancionatorios.

¿Cómo verificar si un cosmético es legal?

Como recomendación general, el Invima recordó que antes de comprar un producto cosmético los consumidores pueden verificar la vigencia y autenticidad de su registro sanitario a través de las herramientas oficiales de la entidad. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Esta consulta permite confirmar que el producto está autorizado para su comercialización en Colombia y constituye una medida adicional para promover un consumo más seguro e informado. Siga leyendo: Hito histórico: la UdeA entrega el primer lote de cloroquina hecha en Colombia, medicamento esencial para la malaria

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