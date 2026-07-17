Nacional probará dos equipos ante Táchira y presentará a Franco Armani: esta sería la nómina titular

Atlético Nacional tendrá este viernes su primer examen del segundo semestre cuando reciba al Deportivo Táchira en el estadio Atanasio Girardot, en un compromiso amistoso que comenzará a las 7:00 p.m. y que marcará un nuevo paso en la preparación del conjunto verdolaga bajo el mando de Lucas González.
El entrenador aprovechará el encuentro para observar a la mayor cantidad posible de jugadores y, por eso, utilizará dos nóminas diferentes durante los 90 minutos. La idea del cuerpo técnico es repartir las cargas físicas y empezar a evaluar variantes de cara a los retos que afrontará el equipo en la Liga BetPlay y la Copa BetPlay.
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