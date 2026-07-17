Nacional probará dos equipos ante Táchira y presentará a Franco Armani: esta sería la nómina titular

El entrenador aprovechará el encuentro para observar a la mayor cantidad posible de jugadores y, por eso, utilizará dos nóminas diferentes durante los 90 minutos. La idea del cuerpo técnico es repartir las cargas físicas y empezar a evaluar variantes de cara a los retos que afrontará el equipo en la Liga BetPlay y la Copa BetPlay.

Atlético Nacional tendrá este viernes su primer examen del segundo semestre cuando reciba al Deportivo Táchira en el estadio Atanasio Girardot, en un compromiso amistoso que comenzará a las 7:00 p.m. y que marcará un nuevo paso en la preparación del conjunto verdolaga bajo el mando de Lucas González.

La formación que iniciaría el compromiso estaría integrada por Luis Marquínez en el arco; Andrés Román, William Tesillo, Simón García y Milton Casco en la defensa; Jorman Campuzano, Matheus Uribe y Edwin Cardona en el mediocampo; mientras que Marlos Moreno, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos conformarían el frente de ataque.

Se trata de una base con jugadores de amplia experiencia y referentes del plantel, que servirá para comenzar a plasmar sobre el terreno de juego la idea futbolística que pretende implementar Lucas González en esta nueva etapa al frente del conjunto antioqueño.

Aunque el resultado tendrá un valor secundario por tratarse de un amistoso de pretemporada, el compromiso permitirá medir el estado futbolístico del equipo y comenzar a consolidar las sociedades entre los jugadores que apuntan a ser titulares durante el semestre.

Más allá de lo deportivo, la gran atracción de la noche llegará en el entretiempo, cuando Franco Armani sea presentado oficialmente ante la afición verdolaga. El histórico guardameta argentino regresó al club después de su exitoso ciclo en River Plate y recibirá el homenaje de los aficionados que lo consideran uno de los grandes ídolos de la historia de Atlético Nacional.