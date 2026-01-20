Inversión extranjera en Colombia cae por segundo año consecutivo y su desplome es similar al de pandemia

Los más recientes datos de balanza cambiaria del Banco de la República revelaron que los inversionistas extranjeros están confiando menos su dinero en el mercado colombiano. Esa premisa es la conclusión de analistas al notar que en los últimos dos años la inversión extranjera se desplomó 30,5%, una contracción similar a la sufrida en la pandemia de 2020. Solo el año pasado, entraron US$1.506 millones menos al país. La Inversión Extranjera Directa (IED) que ingresó cerró en US$9.176 millones en 2025, lo que representó una caída del 14,1% frente a 2024, cuando se ubicó en US$10.682 millones. Una y otra vez, los expertos han explicado que la caída de la IED es preocupante porque significa que están llegando menos recursos del exterior para crear empresas, ampliar fábricas, generar empleo y mover la economía. Entérese: MinHacienda confirma que Gobierno alista decreto que restringe la inversión de los fondos de pensión en el extranjero Cuando hay menos inversión, también se reducen las oportunidades de trabajo, hay menor crecimiento económico, menos ingresos para el Estado y más dificultad para financiar proyectos de largo plazo, lo que termina afectando el bolsillo de las personas y la estabilidad económica del país en el tiempo. De hecho, en el caso de Colombia, la importancia de la IED en la economía nacional sigue siendo destacada. En el período 2021-2024, la participación promedio de estos capitales alcanzó el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) colombiano.

Fue uno de los niveles más altos de la región, solo superado por Chile (5,1%). Hay que decir que esa es una de las preocupaciones de los analistas locales, ya que deja ver que ese dinero del exterior es de gran relevancia para el crecimiento de esta economía.

Una fuerte dosis de incertidumbre en el sector minero y de hidrocarburos

La caída de esa inyección extranjera está directamente relacionada con la incertidumbre que perciben los inversionistas, especialmente en los sectores mineros y de hidrocarburos. José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA, señaló que los mensajes de animadversión del propio Gobierno, expresados a través de la política pública y la política tributaria, han impactado de manera significativa la confianza de los capitales internacionales. “Los mensajes en contra de los sectores mineros y de hidrocarburos han afectado tremendamente la inversión extranjera directa y por eso estamos viendo una cifra negativa”, insistió.

Restrepo señaló que, mientras el país no envíe señales claras de confianza y certidumbre, la recuperación de la inversión será difícil, por lo que considera que esa puerta solo se abrirá en un próximo gobierno. El meollo del asunto es que el sector minero-energético es crucial para los inversionistas. Prueba de ello es que el año pasado, la inversión en petróleo y minería sumó US$6.961 millones, cifra que equivale al 75,8% del total de la IED que entró en Colombia. Algo que preocupa, pues la llave de la inversión en dicho sector se cierra cada vez más. En los últimos dos años, los extranjeros invirtieron un 26,7% menos en el sector petrolero y minero colombiano. Para aterrizar esa realidad basta con comparar los US$6.961 millones que se invirtieron en dicho sector en 2025, con los US$10.435 millones que se registraron en 2023. Algunos expertos consideran que la reducción está asociada a la moderación de los precios internacionales de los commodities y a la cautela de los inversionistas frente al futuro regulatorio del sector extractivo.

Un desplome igual al de la pandemia

Como se ha mencionado, la situación está lejos de ser un evento aislado, ya que el país completó dos años consecutivos con reducciones importantes en el flujo de dinero extranjero. Le también: Subsidios de vivienda 2026 en Colombia: montos, requisitos y cómo acceder a casa propia este año De hecho, entre 2024 y 2023, la inversión extranjera ya había retrocedido en US$2.543 millones, equivalente a una disminución del 19,1%, al pasar de US$13.225 millones a US$10.682 millones. La situación empeora al detallar el periodo entre 2022 y 2025: la caída es de US$4.049 millones, equivalentes al 30,5%. Ese desplome solo es comparable con el registrado en pandemia, cuando ese flujo fue un 33% menor frente a 2019.

¿El gran culpable es la tasa de cambio?