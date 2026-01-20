La indolencia del ministro: diez pecados de Guillermo Jaramillo con la salud del país

Si hubo una situación que pintó de cuerpo entero la predilección del presidente Gustavo Petro por su ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, fue cuando pidió un aplauso de pie para él en la instalación de las sesiones del Congreso de la República el 20 de julio de 2025. Esa ocasión, pidió una ovación —que la bancada del Pacto Histórico acató obedientemente— por lo que, según él, fueron los buenos indicadores en salud para el país. Con ese mismo aval es que el funcionario (cercano a Petro desde que fue su secretario del sector y de Gobierno en la Alcaldía de Bogotá) lleva dos años y ocho meses mostrando indolencia y prepotencia a los temas que aquejan al país y que son de su responsabilidad directa, así como a los que debe responder por su rol como servidor público.

Un botón de muestra fueron sus palabras este lunes en una entrevista con 6AM W, de Caracol Radio, en donde le preguntaron qué le diría al gerente del Hospital San Rafael de Itagüí, Luis Fernando Arroyave, quien el pasado viernes —en medio de una rueda de prensa— lloró al contar las dificultades económicas que ponen en riesgo la atención médica y el bienestar del personal de salud. “Los ricos también lloran, señor... doc... don Julio. (...) El San Rafael es un hospital departamental y el hospital del sur es un hospital municipal que hoy está cubriendo la gran mayoría de los servicios que no presta San Rafael. Uno no puede salir a llorar cuando todo el mundo sabe que ha habido una malísima administración. Ese hospital ha sido presa de la politiquería”, respondió el ministro.

Esa frase fue el contraste de las lágrimas y angustia del gerente Arroyave, quien contó que para él “fue muy duro este diciembre ver que mis funcionarios llegaban llorando, (diciendo) ‘no tengo con qué comer, no tengo con qué pagar arriendo, no tengo un aguinaldo para mi hijo’ y decirles: ‘No tengo con qué pagarles porque Nueva EPS desde agosto no nos paga, no hace concertación de facturas para poder gestionar los pagos’”.

No obstante, no es la primera vez —ni quizás la última— que hace un comentario en esos términos sobre ese panorama, que líderes de pacientes retrata como una “crisis humanitaria”. En este decálogo, EL COLOMBIANO recoge 10 episodios en los que Jaramillo se ha hasta mofado de esa realidad, que ha desatendido órdenes judiciales sobre la sostenibilidad financiera del sistema de salud, que ha evadido responder cuestionamientos de los medios de comunicación y que criticó sin sustento el esfuerzo hecho durante la pandemia del covid-19.

Incluso, repasando un reciente recorte en el presupuesto para el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), que será para este año de $190.200 millones, frente a los $643.000 millones de 2025. Una reducción del 70 %. El ministro de Salud, junto a los del Trabajo y de Defensa, ha sido de los altos funcionarios del gabinete del presidente Petro que más estabilidad han tenido en medio de los remezones y salidas que han marcado al actual Gobierno. Le puede interesar: “Los ricos también lloran”: ministro de Salud se lavó las manos al ser cuestionado por la crisis del hospital San Rafael de Itagüí Bien lo dijo Guillermo Jaramillo en una declaración a medios: “yo siempre he sido rebelde, pero un rebelde que acata todas las órdenes del señor presidente de la República. Yo soy petrista de sangre”.

DIJO QUE “LOS RICOS TAMBIÉN LLORAN” POR CRISIS EN HOSPITAL DE ITAGÜÍ

Tres días después de que el gerente del Hospital San Rafael de Itagüí, Luis Fernando Arroyave, llorara contando las dificultades económicas que están poniendo en riesgo la atención y el bienestar del personal médico, el ministro salió con esta perla en entrevista con 6AM W de Caracol Radio: “los ricos también lloran”. El pasado viernes Arroyave habló de las millonarias deudas con proveedores, quienes suspendieron el despacho de materiales que son indispensables para cirugías y tratamientos; así como de que Nueva EPS les debe $8.750 millones y no hace pagos regulares desde agosto de 2025.

LA PLATA PARA EL SISTEMA NO ALCANZA Y LO SIGUE NEGANDO

La unidad de pago por capitación (UPC) es insuficiente. No es una opinión de las EPS y sus gremios, sino un hecho sostenido por las cifras y estudios de expertos independientes, que hasta la Corte Constitucional le ha dado validez. La UPC son los recursos que el Estado les entrega mensualmente a las aseguradoras para la atención médica de sus afiliados y su valor lo decreta el ministerio anualmente. Adicionalmente, le puede interesar: “Reduce el tema, con total descaro, a un asunto de ricos y pobres”: la respuesta de la secretaria de Salud de Antioquia al ministro Jaramillo Esa plata es clave para el sector, pues garantiza que a los pacientes que requieren servicios se les atienda oportunamente. Según la Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer), para mediados de diciembre de 2025 habían muerto 2.436 de esos pacientes por barreras de acceso para acceder a tratamientos y medicamentos. Entre tanto, gremios y observatorios advierten que las EPS están gastando cerca de $110 por cada $100 que les llega por concepto de UPC.

Colombia tendrá en 2026 un 76 % menos de los recursos pedidos para el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), que consiste en la gestión de acciones para lograr coberturas universales de vacunación. Según el médico epidemiólogo y salubrista, Luis Jorge Hernández, el Minsalud solicitó $772.260 millones para asegurar las coberturas, pero el Departamento Nacional de Planeación (DNP) solo le autorizó $190.200 millones: el 24 % de lo requerido inicialmente para este año. Entérese: Las otras veces en que Guillermo Jaramillo ha sido indolente con la crisis de salud Ese recorte del 76 % pone en riesgo un programa que garantiza la inmunización gratuita en el país, que en los últimos años pudo ampliar el esquema a más de 25 vacunas y eliminar o controlar enfermedades prevenibles. La entidad lo niega y asegura que no hay riesgo para que el PAI siga operando. No obstante, reconoce que sí habrá “variaciones en los montos de inversión para 2026”.

EL MINISTRO ESTÁ EN DESACATO ANTE LO QUE ORDENÓ LA CORTE

A juzgar por los hechos, a Guillermo Jaramillo lo para más un policía acostado que la Corte Constitucional: una de las corporaciones judiciales más importantes del país. A mediados de diciembre pasado ese alto tribunal le abrió un incidente de desacato al considerar que no ha cumplido con las órdenes sobre la suficiencia de la UPC. Lea más: Hallaron a un tigrillo deambulando por un barrio de Itagüí En ese sentido, la Corte expidió en enero de 2025 el Auto 007 de 2025 que estableció la insuficiencia de la UPC de 2024 y que ordenó al ministerio hacer una mesa técnica para recalcular esa prima. La mesa se hizo (y hasta se repitió porque no hubo suficiente participación), pero la decisión final fue incrementarla en un 9,03 % para el régimen contributivo y del 16,49 % para el régimen subsidiado: una cifra contraria e inferior a la que pedían las EPS y analistas. “Los mecanismos de respuestas establecidos y aplicados por el Gobierno no han respondido con inmediatez y eficacia a la problemática estructural”, dice el incidente. Entérese: El paisa que recorre el mundo al ritmo del canto de las ballenas jorobadas

INTENTÓ SALTARSE EL CONGRESO PARA CAMBIAR EL SISTEMA

En julio del año pasado, la cartera de salud quiso usurparle funciones al Congreso de la República para implementar su reforma (que no prosperó en esa corporación) al sector por vía administrativa. Se trató del Decreto 0858 de 2025, con el que buscaron implementar un modelo preventivo, predictivo y resolutivo “como política de salud para los habitantes del territorio”. Entérese: Útiles para soñar: lanzan campaña para que ningún niño en Medellín se quede implementos escolares Así, quisieron mudar a un modelo basado en Centros de Atención Primaria en Salud, Atención Primaria en Salud y Redes Integradas Integrales Territoriales de Salud, así como redefinir la operación de las EPS, instituciones prestadores de servicios de salud (IPS), entes territoriales, industria farmacéutica y operadores logísticos. En octubre un fallo del Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto tras una solicitud de medidas cautelares del representante a la Cámara Andrés Forero (Centro Democrático).

PUESTOS EN EL ESTADO PARA LA FAMILIA DEL MINISTRO

Todo queda en familia. El poder del ministro Jaramillo en el Gobierno la ha dado el poder de la ‘palanca’. Su hijo y su esposa ocupan importantes cargos actualmente. En marzo pasado llegó a la dirección de Procolombia en el Reino Unido Alejandro Jaramillo Gómez. Por su parte, desde 2024 Beatriz Gómez Consuegra es la superintendente delegada para la vigilancia para los prestadores en la Superintendencia del ramo. Entre tanto, su hijastro Sebastián Laverde Gómez celebró contratos con la Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres) por más de $96 millones para diseñar piezas de comunicación.

LA LLEGADA: “AQUÍ MONTARON UN NEGOCIO CON EL COVID”

No llevaba ni dos semanas como ministro cuando, en una sesión de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, criticó la inversión que hizo el Gobierno de Iván Duque durante la pandemia del covid-19 para incrementar las unidades de cuidados intensivos (UCI) en los hospitales y poder soportar la alta demanda de pacientes. “Aquí montaron un negocio con el covid y triplicaron las unidades de cuidado intensivo y nadie dijo nada. Ahí estuvo uno de los más grandes negocios”, dijo Jaramillo. Le puede interesar: En Medellín se venderán más útiles escolares y más baratos Incluso, sin mostrar sustento de lo que decía, afirmó que en el Tolima “abrieron unidades de cuidados intensivos como si estuvieran abriendo cualquier tipo de droguería. Me gustaría que miráramos, y lo voy a hacer, solamente por ejercicio, cuántos salieron vivos (...). Lo más peligroso es tener una unidad de cuidado intensivo sin tener la gente entrenada y capacitada para poder atender eso”. Van casi tres años de eso y el país aún no conoce los resultados de ese “ejercicio”.

USO DE LAS REDES SOCIALES DEL MINSALUD PARA NEGAR LA CRISIS

Además de promover los llamados a movilizaciones del presidente Gustavo Petro, las redes sociales del Ministerio de Salud han servido de caja de resonancia de la desinformación que Jaramillo y el Jefe de Estado promueven. En varios videos publicados en los últimos tres meses, esa entidad se ha dedicado a calificar de “supuesta” la crisis financiera que vive el sistema y que los problemas de acceso a medicamentos “fue fabricada” por “intereses y negocios que deben investigarse”. Le puede interesar: “Reconozco que hubo insuficiencia”: director de la UNP sobre número de escoltas que debían proteger a Miguel Uribe En estos zafa su responsabilidad en la situación y endilga culpas a las EPS, a quien señala de manejar mal los recursos, y hasta a organizaciones como Pacientes Colombia.

ATAQUES A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE LO CUESTIONAN

En agosto pasado, Jaramillo tuvo una discusión con el periodista Julio Sánchez Cristo cuando, en una entrevista con la entonces W Radio, lo llamaron para hablar de un decreto que expidieron para cambiar el sistema. En la conversación, no permitió que los periodistas lo cuestionaran, sino que continuó hablando y empezó a criticar a los medios. “Uno entiende quiénes financian la radio, la televisión, los periódicos...”, expresó entonces. Ante esto, Sánchez reaccionó y dijo: “El ministro nos está ofendiendo de manera grave e irrespetuosa. Usted es un irrespetuoso. Usted está diciendo que nosotros le hacemos pregunta por cuenta de nuestros patrocinadores. No sea irrespetuoso”. A esto, Guillermo Jaramillo reculó y dijo: “qué pena con usted, doctor (Sánchez) Cristo. Yo lo respeto a usted inmensamente. Por eso no salgo a Blu Radio, salgo con usted, porque creo que es de los pocos que verdaderamente tratan de mantener una neutralidad”.

EVADE A LOS PERIODISTAS, CONTESTA LO QUE QUIERE Y TIRA EL TELÉFONO

En varias oportunidades, el funcionario ha mostrado que no le gusta la crítica o las preguntas incómodas de los periodistas que cubren la fuente de salud. Cuando se reveló que su esposa, la delegada de la Supersalud, habría presionado la firma de un contrato en el Amazonas, Jaramillo lo que hizo fue tirarles el teléfono a varios periodistas o irse. Entérese: Nueva EPS: afiliados en el limbo y dos años sin mostrar sus cuentas, ¿hasta cuándo? Igual situación que ocurrió en diciembre pasado cuando, en medio de la expectativa por el aumento de la unidad de pago por capitación, el funcionario ni escuchó a un grupo de periodistas que le consultaba sobre el tema y esperando una respuesta, al menos, basada en cifras. En lugar de eso, se refirió al tema haciendo comentarios sarcásticos. “Nosotros tenemos que mirar a ver si papá Noel está pobre. No hacen sino pedirle a papá Noel, ¿no cierto? Piden y piden y piden, ¿y sabe qué? Ni siquiera le aprueban la ley de financimiento, ¿ah?”, afirmó. “Pero para pedir sí son buenos. Y todos los amigos de la derecha, todos los amigos de los empresarios no son capaces de aumentar y financiar el presupuesto, pero piden plata”, apuntó.

