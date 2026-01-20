La indolencia del ministro: diez pecados de Guillermo Jaramillo con la salud del país

Si hubo una situación que pintó de cuerpo entero la predilección del presidente Gustavo Petro por su ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, fue cuando pidió un aplauso de pie para él en la instalación de las sesiones del Congreso de la República el 20 de julio de 2025.
Esa ocasión, pidió una ovación —que la bancada del Pacto Histórico acató obedientemente— por lo que, según él, fueron los buenos indicadores en salud para el país. Con ese mismo aval es que el funcionario (cercano a Petro desde que fue su secretario del sector y de Gobierno en la Alcaldía de Bogotá) lleva dos años y ocho meses mostrando indolencia y prepotencia a los temas que aquejan al país y que son de su responsabilidad directa, así como a los que debe responder por su rol como servidor público.