La imagen que alerta al mundo: Trump mostró mapa con países pintados con la bandera de EE. UU.

El mandatario estadounidense subió una imagen en sus redes sociales acompañado de varios funcionarios con un polémico mapa que contaba con algunos territorios bajo los colores del gigante norteamericano.

    Trump publicó una imagen de un mapa con países pintados con la bandera de Estados Unidos. Foto: Captura de Truth Social @realDonaldTrump
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 7 horas
En medio de los cuestionamientos que recaen sobre la administración de Donald Trump en su intervención en conflictos internacionales y la manifestación de adherir a Estados Unidos territorios como Groenlandia, el republicano ha encendido la polémica con una imagen en sus redes sociales.

A través de su plataforma, Truth Social, el mandatario estadounidense subió una foto hablando con integrantes de su gabinete desde su despacho en la Casa Blanca.

Lea también: ¡Sube la tensión! Parlamento Europeo suspende ratificación del acuerdo comercial con Estados Unidos

Lo curioso de la imagen está en el mapa de América que allí se ve. En dicho gráfico se observa al territorio americano con varios países pintados con la bandera de Estados Unidos.

En ese mapa, aparte de Estados Unidos, se observa bajo los colores de la bandera del gigante norteamericano los países de Canadá y Groenlandia a quienes Trump ha insistido en anexar a su nación aludiendo a motivos de seguridad nacional.

Adicional a eso, bajo los colores rojo, blanco y azul del símbolo estadounidense está Venezuela, nación que en este momento la Casa Blanca ha manifestado que se encuentra bajo su administración luego de la acción militar del 3 de enero donde militares de EE. UU. dieron con la captura de Nicolás Maduro.

Trump publicó una imagen de un mapa con países pintados con la bandera de Estados Unidos. Foto: Captura de Truth Social @realDonaldTrump
Trump publicó una imagen de un mapa con países pintados con la bandera de Estados Unidos. Foto: Captura de Truth Social @realDonaldTrump

Desde ese día, Trump ha sido enfático en que es Estados Unidos quien está a cargo de Venezuela mientras se da una transición democrática en un país que lleva décadas bajo el régimen chavista. Sus declaraciones sobre el país sudamericano se han centralizado en el control estadounidense en el petróleo venezolano y en algunos acuerdos con la presidente interina, Delcy Rodríguez, entre los que destacan, aparte del crudo, la liberación de varios presos políticos y el cierre de la cárcel El Helicoide.

Siga leyendo: Trump le puso precio: este es el valor que Estados Unidos estaría dispuesto a pagar por Groenlandia

Esta publicación, que al parecer no sería creada con inteligencia artificial, pero sí con retoques digitales, se da en medio de una narrativa que ha tenido el mandatario norteamericano durante los últimos días, subiendo a su plataforma montajes de él plantando una bandera en suelo ártico con la inscripción: “Groenlandia, territorio de Estados Unidos. Est. 2026” y amenazas contra los países que se opongan a la anexión del territorio groenlandés a EE. UU.

El 2026 ha comenzado con un incremento de Trump en sus intereses expansionistas, donde no sólo ha “bromeado” con ser el presidente interino de Venezuela, sino que no ha desaprovechado instante para justificar su deseo de apoderarse de Groenlandia, isla a la cual, según medios estadounidenses, el mandatario ya le puso un precio, el cual superaría la mitad del presupuesto anual del Departamento de Guerra de Estados Unidos.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Trump anunció la anexión de otros países?
No. La imagen no representa una decisión legal, sino un gesto simbólico que refuerza su discurso político y genera presión internacional.
¿Estados Unidos controla actualmente a Venezuela?
No de forma oficial. Washington ha incrementado su influencia política y económica, pero no existe una administración formal del país.
¿Por qué Groenlandia es clave para Estados Unidos?
Por su ubicación estratégica en el Ártico, recursos naturales y relevancia en seguridad y defensa global.

