“No crean en esas promesas”: salió de Medellín para pelear en la guerra entre Rusia y Ucrania y lleva tres meses desaparecido

Hace tres meses, María Eugenia Ospina recibió la última llamada de su hijo. Desde algún lugar de Rusia, Dilmar Estiven Restrepo, un joven de 28 años oriundo de Medellín, le alcanzó a decir que lo enviarían a la “Línea Uno”, una de las zonas más peligrosas del frente de guerra entre Rusia y Ucrania. Después de esa conversación, el silencio ha sido absoluto.
”Ma, ya voy para misión. No sé cuándo volvamos a hablar”, recuerda la mujer que fueron las últimas palabras que escuchó de su hijo el pasado 1 de abril. Desde entonces, la familia no ha vuelto a tener noticias de él.
Restrepo, quien trabajaba como mototaxista en Medellín y se encontraba validando el bachillerato, viajó el 5 de marzo atraído por una oferta que le prometía un bono de aproximadamente $65 millones por incorporarse al Ejército ruso y un salario mensual de entre $10 y $12 millones.
Su madre no sabía nada de la guerra entre Rusia y Ucrania. Dice que solo escuchaba lo que decían de Vladimir Putin, el presidente de Rusia. “Decían que era un presidente regio”, y nada más. Sin embargo, su hijo sí le explicó que iría a la guerra.
Su madre recuerda que la decisión no nació de un deseo de ir a la guerra, sino de la ilusión de cambiar el futuro de la familia. “Él me decía que me iba a mandar la plata para que compráramos una casa o un lote. Yo le insistía en que no se fuera, que era una guerra que no tenía nada que ver con nosotros”, contó María Eugenia.
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