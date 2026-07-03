“No crean en esas promesas”: salió de Medellín para pelear en la guerra entre Rusia y Ucrania y lleva tres meses desaparecido

Hace tres meses, María Eugenia Ospina recibió la última llamada de su hijo. Desde algún lugar de Rusia, Dilmar Estiven Restrepo, un joven de 28 años oriundo de Medellín, le alcanzó a decir que lo enviarían a la “Línea Uno”, una de las zonas más peligrosas del frente de guerra entre Rusia y Ucrania. Después de esa conversación, el silencio ha sido absoluto. ”Ma, ya voy para misión. No sé cuándo volvamos a hablar”, recuerda la mujer que fueron las últimas palabras que escuchó de su hijo el pasado 1 de abril. Desde entonces, la familia no ha vuelto a tener noticias de él. Restrepo, quien trabajaba como mototaxista en Medellín y se encontraba validando el bachillerato, viajó el 5 de marzo atraído por una oferta que le prometía un bono de aproximadamente $65 millones por incorporarse al Ejército ruso y un salario mensual de entre $10 y $12 millones. Su madre no sabía nada de la guerra entre Rusia y Ucrania. Dice que solo escuchaba lo que decían de Vladimir Putin, el presidente de Rusia. “Decían que era un presidente regio”, y nada más. Sin embargo, su hijo sí le explicó que iría a la guerra. Su madre recuerda que la decisión no nació de un deseo de ir a la guerra, sino de la ilusión de cambiar el futuro de la familia. “Él me decía que me iba a mandar la plata para que compráramos una casa o un lote. Yo le insistía en que no se fuera, que era una guerra que no tenía nada que ver con nosotros”, contó María Eugenia. Entérese: Bombero paisa en Venezuela: “Parece como una guerra en la que todo queda destruido”

Un viaje lleno de irregularidades

Según cuenta su madre, una noche él, súbitamente, le anunció que se iría a Rusia junto a su amigo, Juan Esteban Atehortúa. Salió de Medellín rumbo a Bogotá, no se demoró en recibir un pasaporte para viajar a Panamá, luego a Estambul (Turquía) y finalmente ingresó a territorio ruso por vía terrestre. Al llegar, empezaron las sorpresas. Ese cuantioso bono que le prometieron antes de partir sí se lo entregaron, pero con un descuento por los costos del viaje, del uniforme y demás. Además, lo separaron de su amigo, de quien su familia tampoco tiene conocimiento sobre su paradero. “Me dijo que les habían dado apenas la mitad del bono porque les descontaron el transporte y la dotación”, recordó su madre. Después, ni eso, pues le robaron ese dinero, junto con su celular y sus pertenencias durante el proceso de incorporación. Logró comunicarse con su madre utilizando teléfonos prestados de otros compañeros. Cuando su madre, ya preocupada, le sugirió que escapara, él le alcanzó a advertir que varios extranjeros que intentaron abandonar el entrenamiento habrían sido golpeados y enviados a calabozos por los superiores militares.

Redes de reclutamiento

La desaparición de Dilmar obligó a María Eugenia a investigar más sobre la guerra de Rusia y Ucrania y encontró las denuncias sobre presuntas redes informales de reclutamiento que estarían captando colombianos a través de redes sociales con promesas de altos ingresos. María Eugenia, por ejemplo, asegura que nunca conoció a la persona que convenció a su hijo de viajar. “Él nunca me quiso decir quién era. Solo sé que le pintaron todo muy fácil y le prometieron mucho dinero”, afirmó. Tras contactar a familiares de otros colombianos que también viajaron bajo condiciones similares, la mujer asegura haber conocido versiones según las cuales los reclutadores recibirían millonarias comisiones por cada combatiente enviado. “Nos dicen que pueden ganar hasta 80 millones de pesos por cada persona que reclutan. Están haciendo negocios con el dolor de las familias”, denunció. Estas afirmaciones, sin embargo, no han sido confirmadas oficialmente por las autoridades colombianas.

”No aparece ni vivo, ni muerto”

En medio de la búsqueda, la familia ha logrado contactar personas en Rusia, pero la respuesta ha sido desalentadora. “Lo único que nos dijeron es que no aparece ni vivo, ni muerto ni desaparecido. No saben dónde está”, relató la madre. Ante esta incertidumbre, la familia inició gestiones ante la Cancillería colombiana y espera el acompañamiento de la Personería de Medellín para activar los canales diplomáticos que permitan conocer el paradero del joven. También buscan que el Ejército colombiano, donde Dilmar prestó el servicio militar entre los 18 y los 20 años, pueda ayudar a rastrear información sobre su situación.

El llamado a otros jóvenes

Mientras espera una respuesta oficial, María Eugenia les envía un mensaje a las familias de otros jóvenes que puedan estar considerando viajar al conflicto con las promesas de salarios inmensos: ”A las mamás les digo que hablen con ellos, que no crean en esas promesas. No vale la pena arriesgar la vida por una guerra que no es nuestra”, afirma. Luego hace una pausa y resume el dolor de estos tres meses: “Yo quiero que me digan si está vivo o si está muerto. Lo peor es esta incertidumbre”.

No es un caso aislado