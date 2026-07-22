¿Por qué Petro estuvo remoto en el último Consejo de Ministros y no fue a EE. UU.?

Una imagen inédita en las transmisiones de los Consejos de Ministros vio el país este miércoles. El presidente Gustavo Petro, que por lo general está a la cabeza de esas reuniones, esta vez no estaba presencialmente: sus ministros y funcionarios de Gobierno lo vieron por medio de una pantalla.
Y no solo fue el carácter de remoto en una, sino en dos reuniones que tuvo el mandatario este lunes. La primera fue para anunciar que expedirá un decreto para declarar la situación de desastre nacional ante la inminencia de un fenómeno de El Niño y la segunda fue para el Consejo de Ministros.
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En la primera reunión salió vistiendo una camisa manga larga de color blanco, mientras que la segunda lució un saco rojo de cremallera.