MasterChef Celebrity Colombia 2026: así fue el primer capítulo, ¿quién ganó el pin de inmunidad?

Este martes comenzó la nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia y los 24 famosos participantes enfrentaron de inmediato a su primera prueba en la cocina. Entre nervios, accidentes y platos que sorprendieron al jurado, el episodio terminó con la entrega del primer pin de inmunidad de la competencia.

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Como ya es tradición, los participantes encontraron una caja misteriosa en sus estaciones. Sin embargo, al levantarla no había ingredientes, sino un plato blanco. El desafío consistía en preparar el plato que mejor representara su estilo de cocina para convencer a los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso.

El primer capítulo dejó ver quiénes llegaron con experiencia y quiénes tendrán que aprender sobre la marcha. Hubo preparaciones que recibieron el visto bueno del jurado, otras que fueron cuestionadas por errores técnicos y varios momentos de tensión por los nervios y algunos accidentes en las estaciones de trabajo.

La gran ganadora de la noche fue la actriz y comediante Luisa Vergara, conocida como Luí, quien presentó unos cannoli rellenos de crema pastelera de pistacho. La preparación, llamada Kintsugi, estaba inspirada en la técnica japonesa de reparar cerámicas rotas con oro, una metáfora que la concursante relacionó con las rupturas amorosas.