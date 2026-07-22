Debía 10 años de cárcel y $9.100 millones en multas: Corte Suprema tumba sanciones a exgerente de Nueva EPS por ‘falla estructural’

La crisis de Nueva EPS volvió a quedar en evidencia tras una decisión de la Corte Suprema de Justicia que, además de ordenar un plan nacional para cumplir miles de fallos de tutela incumplidos, reveló la dimensión del colapso que enfrentan los directivos regionales de la entidad.
El caso gira alrededor de Salomé Henao González, quien se desempeñó como gerente regional Noroccidente de Nueva EPS entre junio y septiembre de 2025. Esa regional tenía a cargo Antioquia y otros departamentos del noroccidente del país, como Córdoba y Chocó.
Durante los pocos meses que ocupó el cargo, Henao recibió 1.997 sanciones por desacato provenientes de 481 despachos judiciales, que en conjunto equivalían a 3.853 días de arresto —más de diez años de privación de la libertad— y multas por $9.131 millones. La exfuncionaria acudió a la Corte Suprema argumentando que, aunque era representante legal en los procesos judiciales, no tenía capacidad para ordenar pagos, contratar servicios o disponer de recursos que permitieran cumplir las órdenes impartidas por los jueces.
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