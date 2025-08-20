Nuevo proyecto de ley busca que estratos altos y empresas paguen 30% más para subsidiar internet a los más pobres

El ministro TIC, Julián Molina, radicó en el Congreso de la República el proyecto de ley ‘Internet Solidario’, que busca garantizar el derecho fundamental al acceso a internet y convertir el servicio fijo en un servicio público domiciliario disponible para todos los colombianos.

La iniciativa contempla que los hogares de estratos 5 y 6, junto con grandes empresas comerciales e industriales, paguen un 30% adicional en su factura de internet fijo.

Estos recursos se destinarían a subsidios para los sectores más vulnerables, con el objetivo de cerrar la brecha digital en el país.

“El acceso a internet no debe ser un lujo, sino un prerrequisito para la inclusión social, la equidad y la participación plena en la vida económica, política, educativa y cultural. Con este proyecto lograremos asegurar el derecho fundamental que tienen todos los colombianos de acceder a internet de calidad y así disminuir la pobreza de internet, que en Colombia se calcula en un 22%”, manifestó Molina.