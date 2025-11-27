Por cada peso invertido en carreteras, se generan 2,46 pesos en salarios y 4,9 pesos en impuestos: presidente de la CCI

Hablar de infraestructura, como lo recordó Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) en la instalación del 22 Congreso Nacional de la Infraestructura, es hablar de progreso tangible.
Además, es hablar de carreteras que unen regiones apartadas, de puertos que abren puertas comerciales, de aeropuertos que conectan vidas y de sistemas de transporte que dignifican la movilidad urbana. Es, en suma, uno de los motores más potentes para transformar la economía y fortalecer el tejido social del país.
Y las cifras no mienten. Caicedo precisó que por cada peso invertido en obras civiles, se generan 2,25 pesos en productividad, 2,46 pesos en salarios y 4,9 pesos en impuestos. Además, por cada billón de pesos invertido, nacen 28.400 empleos entre directos, indirectos e inducidos.
Desde el inicio de las concesiones en 1991, los proyectos viales, portuarios y aeroportuarios han generado más de 996.000 empleos directos, de los cuales 34% han sido ocupados por mujeres, destacó el dirigente gremial.
Detrás de cada placa de concreto, insistió Caicedo, hay hogares que encontraron en la infraestructura una oportunidad real de progreso.
Puede leer: ¿A dónde va la plata de los peajes? Alertan desvíos de recursos y deterioro del 60% de las vías a cargo del Estado