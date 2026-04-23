Colombia, en el podio de los países con la inflación en alimentos más alta durante febrero

La industria de alimentos no ha sido ajena a las presiones inflacionarias, generadas por el conflicto en Medio Oriente entre Irán y Estados Unidos, puesto que los precios han aumentado, siendo uno de los factores el encarecimiento de fertilizantes en el mundo.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Ocde, publicó el listado de la inflación de cada país de la entidad durante el mes de febrero, donde la economía colombiana ocupó el tercer lugar, siendo uno de los más altos de todo el listado.
Colombia registró una cifra de 5,8%, 0,4 puntos porcentuales por encima del cierre en enero de 2026, cuando se ubicó por encima de 5%.
A pesar de poseer recursos y facilidades para sostener la industria, el país sigue aferrado a recurrir a diferentes importaciones que hacen que la variación aumente.
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