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Colombia, en el podio de los países con la inflación en alimentos más alta durante febrero

El territorio nacional registra una cifra de inflación muy por encima del promedio de la Ocde, puesto que la mayoría de economías se concentra entre 2% y 4%.

  • Colombia sufre las presiones inflacionarias producto del conflicto en Medio Oriente. FOTO: EL COLOMBIANO
    Colombia sufre las presiones inflacionarias producto del conflicto en Medio Oriente. FOTO: EL COLOMBIANO
Diario La República
hace 3 horas
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La industria de alimentos no ha sido ajena a las presiones inflacionarias, generadas por el conflicto en Medio Oriente entre Irán y Estados Unidos, puesto que los precios han aumentado, siendo uno de los factores el encarecimiento de fertilizantes en el mundo.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Ocde, publicó el listado de la inflación de cada país de la entidad durante el mes de febrero, donde la economía colombiana ocupó el tercer lugar, siendo uno de los más altos de todo el listado.

Colombia registró una cifra de 5,8%, 0,4 puntos porcentuales por encima del cierre en enero de 2026, cuando se ubicó por encima de 5%.

A pesar de poseer recursos y facilidades para sostener la industria, el país sigue aferrado a recurrir a diferentes importaciones que hacen que la variación aumente.

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¿Cómo está el listado?

InfogrÃ¡fico
Colombia, en el podio de los países con la inflación en alimentos más alta durante febrero

Turquía, uno de los países que se encuentra entre Europa y Asia, ha sentido fuertemente los estragos del conflicto, lo que se ve en las cifras. En febrero, la inflación del sector fue de 36,4%, 4,7 puntos porcentuales más que en enero, cuando estuvo en 31,7%.

Estonia mantuvo el segundo lugar con 8%, 2 puntos porcentuales más que en enero. Islandia, Grecia, México y Nueva Zelanda cerraron el listado de las economías con inflación de alimentos por encima de 5%.

Todos los mencionados aumentaron su registro, a excepción de Nueva Zelanda, que mantuvo el mismo porcentaje de 5,1 entre enero y febrero.

Tras los dos mencionados, Chile aparece como el tercer país de la región con una de las inflaciones más altas. Sin embargo, si se compara con la del mes anterior, esta fue mínima, llegando casi a mantenerla durante febrero.

Lituania, Canadá y la Ocde tuvieron inflación de 4%. Esta última no logró mantenerse y aumentó 0,3 puntos porcentuales en la comparativa entre ambos meses, resaltando algunos territorios que lograron contrarrestar el aumento que hubo en los ya mencionados.

Lea más: Colombia ya le está compitiendo a Haití en la vergonzosa lista de los países con mayor nivel de inseguridad alimentaria en América

Los que están por debajo del promedio de la Ocde

Potencias como Japón y Reino Unido lograron tenerla por debajo de la Ocde, con 3,9% y 3,3%, respectivamente. Europa en este caso concentró la mayoría de países con inflación entre 3% y 4%. Aquí aparecen naciones como Portugal, Eslovenia, Noruega, Irlanda y España.

Australia y Luxemburgo también se ubicaron dentro de ese rango, aunque con cifras más moderadas de 3,1% y 2,8%, respectivamente. Dinamarca e Italia siguieron la misma tendencia, con 2,6% y 2,5%, mientras que Austria y Estados Unidos registraron 2,4%, este último con estimaciones de la Ocde.

En la parte media baja del listado aparecen economías como Letonia e Israel con 2,4% y 2,3%, seguidas de Francia y Corea con 2,1%. Suecia y Alemania mantuvieron cifras aún más contenidas, con 1,8% y 1,5%, mientras que Finlandia y Países Bajos cerraron en 1,4% y 1,2%.

Los niveles más bajos de inflación dentro del bloque los registraron Bélgica y República Checa, con 0,7% y 0,4%, mostrando una desaceleración mucho más marcada frente a los países que lideran el listado.

En contraste, hay economías donde el comportamiento fue inverso y los precios de los alimentos cayeron. Suiza registró una variación de -0,3%, Hungría de -3,2% y Costa Rica lideró este grupo con una caída de -8,3%, consolidándose como el país con mayor deflación en alimentos dentro del informe de febrero de la entidad.

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