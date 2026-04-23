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Grave incendio en Manrique Versalles, Medellín: dos viviendas terminaron en llamas

La conflagración dejó dos personas lesionadas y las autoridades investigan las causas de este hecho.

  • Así se veía el incendio en Manrique Versalles en la mañana de este jueves. Las autoridades investigan las causas. FOTO: CORTESÍA
    Así se veía el incendio en Manrique Versalles en la mañana de este jueves. Las autoridades investigan las causas. FOTO: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 2 horas
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Un aparatoso incendio se registró sobre las 7:00 de la mañana de este jueves en el barrio Versalles, en la comuna 3 (Manrique), luego de que se presentara una situación en una vivienda, la cual terminó afectando a la propiedad vecina.

Los hechos se registraron en la calle 68 con la carrera 28, en este barrio del nororiente de Medellín, por causas que no son del todo claras, lo que provocó que la propiedad, de dos pisos, ardiera en llamas, ante el temor de la comunidad vecina.

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De inmediato, los vecinos llamaron a los bomberos, que con tres tripulaciones trabajaron para sofocar el fuego que podría afectar a otras propiedades aledañas.

”Al lugar se desplazaron tres tripulaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín, quienes lograron controlar las llamas antes de que se propagaran a más inmuebles de esta zona del nororiente de la ciudad”, señalaron desde el Dagrd.

Dos personas sufrieron quemaduras leves en sus extremidades, además de haber tenido afectaciones por la inhalación de humo, por lo que el personal de la Secretaría de Salud de Medellín se encargó de estabilizar a estas personas.

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Así mismo informaron desde la entidad gestora del riesgo que “se activó a su equipo técnico para evaluar los daños estructurales en las viviendas y al equipo social para brindar el acompañamiento necesario a las familias damnificadas por esta emergencia”.

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