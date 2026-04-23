Intento de hurto en fila del Burger Master acabó en balacera con dos heridos en El Poblado, Medellín

Los hechos o currieron sobre las 7:30 de la noche del pasado miércoles en un establecimiento comercial ubicado en la carrera 29 con la calle 4 sur, en el barrio Los Naranjos, comuna 14 (El Poblado), cuando cerca de 60 personas estaban haciendo fila en las afueras de un restaurante llamado Bramante.

En una de las filas de varias cuadras del Burger Master, evento de comida que se realiza en Medellín y otros municipios de Antioquia, ocurrió un intento de atraco que acabó con una balacera. Como resultado, un presunto delincuente y la víctima quedaron lesionados. El intento de hurto dio un giro cuando la víctima, que resultó siendo un policía retirado, estaba armada y respondió.

En ese momento, dos hombres con armas traumáticas llegaron directamente donde una persona que estaba esperando su turno para ingresar a este establecimiento y en ese momento lo intimidaron con la idea de quitarle objetos de valor como joyas y su teléfono celular.

Sin embargo, la víctima sacó su arma de fuego y reaccionó y le provocó lesiones en el abdomen a uno de los señalados delincuentes, quien debió ser trasladado a un centro asistencial y quedó a disposición de las autoridades para responder por el delito de hurto calificado y agravado.

Entérese: Intento de fleteo en la vía a embalses de Antioquia: víctima se defendió y frustró hurto

En cuanto al uniformado retirado, este también debió recibir atención médica debido a que los delincuentes reaccionaron y le propinaron una lesión en su integridad física, la cual, en principio, no comprometería su vida.

Esta balacera provocó pánico entre los asistentes a este evento, quienes decidieron continuar haciendo la fila para poder ingresar a este restaurante, pese a la situación, y disfrutar de la hamburguesa del lugar, la cual, por ser parte de esta actividad, tiene un costo de 21.000 pesos y se realizará hasta el próximo domingo.

Le puede interesar: Burger Master 2026: la ruta de hamburguesas volverá a llenar las filas en Colombia, ¿cuándo será y cuánto valdrá?

Este evento es organizado por Tulio Zuloaga, quien es conocido dentro de las redes sociales como Tulio Recomienda. En Antioquia son 70 los restaurantes que participan con un producto en específico y los consumidores podrán votar por su favorita en www.tuliorecomienda.com.

Este año en Medellín se han registrado 5.649 casos de hurtos a personas, con una reducción de 952 situaciones, de acuerdo con el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc). De estos hechos, 1.857 se han registrado mediante la modalidad de atraco.