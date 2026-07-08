India impone arancel al coque colombiano por cinco años y Fenalcarbón culpa al Gobierno Petro por negligencia

La Federación Colombiana del Carbón (Fenalcarbón) denunció que la falta de una estrategia técnica y diplomática por parte del Gobierno colombiano permitió que India avanzara con una investigación antidumping que terminó imponiendo un arancel definitivo al coque metalúrgico nacional durante los próximos cinco años.
La medida establece un derecho antidumping de US$118,55 por tonelada sobre el coque metalúrgico colombiano de bajo contenido de ceniza (Low Ash Metallurgical Coke), un producto cuyo precio de referencia en el mercado indio se ubicó entre US$225 y US$230 por tonelada durante 2025.
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Según el gremio, el nuevo gravamen representa cerca de la mitad del valor comercial del producto, lo que hace prácticamente inviable competir en ese mercado.