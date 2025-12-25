Emergencia económica reactivaría el impuesto a los cigarrillos y podría disparar el contrabando

Criticas aquí y allá se han hecho sobre el polémico decreto de emergencia económica presentado por el Gobierno de Gustavo Petro. En esta ocasión, la empresa BAT Colombia realizó un cuestionamiento profundo sobre el rigor técnico de la propuesta que contiene la iniciativa para revivir los impuestos al cigarrillos.
Según la compañía, el incremento tributario no solo impactaría a las empresas que operan dentro de la formalidad, sino que también podría fortalecer el mercado ilegal del cigarrillo, un fenómeno que ya presenta una alta penetración en el país y que representa un desafío estructural para las finanzas públicas.
En entrevista con Blu Radio, Juan Carlos Restrepo, director de asuntos externo de British American Tobacco Colombia (BAT), cuestionó esta idea del Ministerio de Hacienda. Uno de sus argumento es que los impuestos de los cigarrillo es una renta que termina en las arcas municipales y regionales, por lo que no tiene sentido proponer este gravamen en una emergencia económica que busca ingresos para el Gobierno Nacional.
“Lo vemos terrible, además de inconexo, no tiene ningún fundamento técnico, las cifras que propone el Gobierno son desproporcionadas”, insistió.