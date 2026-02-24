"El Mencho" en canciones: estos son los corridos que hablan sobre la vida del narcotraficante

Nemesio Rubén Oseguera Cervantes es el capo que tiene a México en una crisis de seguridad. Este domingo, el narco mexicano fue abatido en un operativo del Ejército en Tapalpa, terminando así la historia del hombre más buscado por Estados Unidos, que ofrecía hasta 15 millones de dólares por información sobre su paradero.
Contexto: ¿Quién era ‘El Mencho’? El temido líder del Cartel Jalisco Nueva Generación abatido por el ejército mexicano
Oseguera, conocido popularmente como “El Mencho”, es el fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que se convirtió en la organización criminal más poderosa de México luego de que “El Chapo” Guzmán fuera extraditado en 2017 e Ismael Zambada fuera capturado en EE. UU. en 2025.
El CJNG tiene presencia en casi todo el territorio mexicano. Debido a esto, “El Mencho” ganó reconocimiento en su país natal: esa fama no se quedó solo en el mundo del narco ni en los titulares de noticias, sino que se extendió a expresiones de la cultura popular, como la música, específicamente a los famosos corridos mexicanos.