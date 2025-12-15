Hay menos ninis: Colombia registró en octubre la cifra más baja en ocho años de jóvenes que no estudian ni trabajan

El panorama de los jóvenes que no estudian ni trabajan en Colombia, los llamados ninis, sigue dando señales de alivio. En octubre del presente año, esta población se redujo a 2,3 millones de personas entre 15 y 28 años, la cifra más baja registrada en los últimos ocho años, según los datos más recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).
Este resultado marcaron un hito, pues desde octubre de 2017 no se veía un nivel inferior a los 2,3 millones de jóvenes en esta condición, cuando el indicador se ubicó en 2,28 millones. Más allá del dato puntual, las cifras confirman que el fenómeno de los ninis ha venido desacelerándose de forma sostenida a lo largo de 2025.
Le puede interesar: 1,3 millones de trabajadores en Colombia ya no ganan por encima de un salario en el 2025, ¿culpa del alza del mínimo?