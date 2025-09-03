Haceb cumple 85 años con 2,5 millones de electrodomésticos producidos al año

Haceb nació en 1940, cuando José María Acevedo Alzate, su fundador, abrió un pequeño taller de reparaciones eléctricas en Medellín.
Lo que empezó como un emprendimiento artesanal terminó por convertirse en una de las empresas más queridas y reconocidas de los hogares colombianos.
Con los años, la compañía evolucionó: en 1966 fabricó sus primeras neveras porcelanizadas y en 1984 inauguró la primera planta especializada en refrigeración del país.
Hoy, 85 años después, sigue siendo un símbolo de confianza y cercanía. Su fundador, que actualmente tiene 106 años, aún es testimonio vivo de la visión social y empresarial que dio origen a la marca.