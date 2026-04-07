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Günther Steiner confirma visita a Medellín y revela las claves de liderazgo que lo convirtieron en cerebro de la F1

Günther Steiner, exjefe de Haas en Fórmula 1, confirmó que visitará Medellín por primera vez para compartir lecciones de liderazgo. Aquí algunas de las claves que comentó sobre su filosofía empresarial.

  • Günther Steiner participará como invitado principal en el evento StartCo en Medellín, donde hablará sobre liderazgo y emprendimiento. FOTO TOMADA DE X (@HaasF1TeamBoss).
    Günther Steiner participará como invitado principal en el evento StartCo en Medellín, donde hablará sobre liderazgo y emprendimiento. FOTO TOMADA DE X (@HaasF1TeamBoss).
  • El exdirector de Haas comparó la gestión de un equipo de Fórmula 1 con la creación y crecimiento de una startup. FOTO TOMADA DE X (@HaasF1TeamBoss).
    El exdirector de Haas comparó la gestión de un equipo de Fórmula 1 con la creación y crecimiento de una startup. FOTO TOMADA DE X (@HaasF1TeamBoss).
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 4 horas
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Günther Steiner, exdirector del equipo Haas en la Fórmula 1 y figura reconocida de la serie Drive to Survive, será uno de los invitados principales del evento StartCo, que se realizará la próxima semana en Plaza Mayor, en Medellín.

Se trata de la primera vez que Steiner visitará Colombia. El ejecutivo deportivo manifestó estar emocionado por conocer el país y comentó que desea “conocer su cultura y su gente”.

El hoy CEO de de Tech3 en MotoGP se presentará a las 2:30 p.m. del jueves 16 de abril en Startco. En el evento brindará la charla “Visión, riesgo y decisiones rápidas: liderazgo e innovación cuando no hay frenos”.

Antes de su llegada al país, el ejecutivo sostuvo una conversación con medios donde reveló algunas de las cartas que lo llevaron a ser el cerebro que levantó desde cero una estructura competitiva en la máxima categoría del automovilismo.

Su modelo que da cuenta que la ingeniería de precisión y la ejecución bajo presión extrema son las mismas bases que permiten escalar negocios globales con éxito.

Le puede gustar: “Me sueño un StartCo con 50.000 asistentes y que dure tres días”, Gabriel Arboleda, CEO del evento de startups

Y es que su carrera combina ingeniería y liderazgo en equipos de alto rendimiento. Inició en el rally en los años 80 con Mazda y Jolly Club, pasó por Prodrive y Ford M-Sport junto a pilotos como Colin McRae y Carlos Sainz, y llegó a la Fórmula 1 en 2001 con Jaguar Racing y luego Red Bull Racing.

Su mayor logro fue la creación del Haas F1 Team, tras convencer a Gene Haas de entrar a la categoría. En 2016 el equipo sumó puntos en su debut, y bajo su dirección alcanzó el quinto lugar del campeonato en 2018 y su primera pole en 2022, consolidando un modelo exitoso desde cero.

Su fama global creció con la serie Drive to Survive, de Netflix, que lo convirtió en un referente mediático. Tras salir de Haas en 2023, ha sido analista internacional y autor. Este año asumió como el CEO de Tech3 en MotoGP.

Tener un plan de negocio sólido

Steiner explicó que dirigir un equipo de Fórmula 1 implica retos muy similares a los de una empresa emergente. El exdirector de Haas F1 Team, afirmó que “dirigir un equipo de Fórmula 1 es como dirigir una gran empresa pequeña”, en la que el líder debe asumir funciones equivalentes a las de un CEO.

Según detalló, la gestión abarca finanzas, consecución de ingresos —a través de patrocinios—, cumplimiento regulatorio ante organismos como la FIA y la FOM, y la construcción de equipos de alto rendimiento.

El punto de partida, enfatizó, es siempre un plan de negocio sólido. “Todo empieza con un plan. Si no tienes un plan, nadie te dará dinero”, señaló, al destacar que incluso cuando se replica un modelo existente, es necesario justificar por qué será exitoso.

Además, reconoció que en las etapas iniciales enfrentó múltiples rechazos. “Muchos ‘gracias, pero no gracias’”, recordó.

Buscar alianzas estratégicas

Steiner recordó que el equipo Haas nació como una “startup” dentro de la Fórmula 1. Para su desarrollo, partió de un plan de negocio y consiguió financiación de Gene Haas.

Destacó que desde el inicio pensó en construir una organización sostenible en el tiempo, más allá de su propia permanencia. “Cuando construyes una empresa, se trata de la organización, no de la persona”, sostuvo.

El exdirector de Haas comparó la gestión de un equipo de Fórmula 1 con la creación y crecimiento de una startup. FOTO TOMADA DE X (@HaasF1TeamBoss).
El exdirector de Haas comparó la gestión de un equipo de Fórmula 1 con la creación y crecimiento de una startup. FOTO TOMADA DE X (@HaasF1TeamBoss).

Añadió: “En ese momento había cuatro equipos que estaban fracasando, y yo no quería terminar así. Por eso opté por un modelo de negocio diferente, como asociarnos con Ferrari”.

Al dejar la organización, aseguró que lo hizo con tranquilidad, al considerar que había construido una estructura capaz de mantenerse.

Consolidar equipos sólidos

El exdirectivo señaló que la clave está en conformar equipos sólidos. “Lo más importante es tener a las personas correctas a tu alrededor”, afirmó, al explicar que, aunque algunas variables están fuera de control —como cambios regulatorios o decisiones de pilotos—, contar con talento adecuado permite adaptarse.

También destacó el papel de la pasión y la capacidad de ejecución en contextos cambiantes, similares a los de cualquier empresa.

Frente a la competencia, donde solo uno gana, subrayó la importancia de establecer metas alcanzables. Aunque no siempre sea posible obtener la victoria, definir objetivos claros permite mantener la motivación y construir resultados progresivos.

¿Qué pueden aprender los negocios emergentes de la Fórmula 1?

Steiner explicó que, aunque los resultados se miden de forma distinta —financieros en empresas y deportivos en la Fórmula 1—, los principios de gestión son equivalentes.

Indicó que, ante resultados adversos, tanto en negocios como en carreras, es fundamental analizar las causas, ajustar la estrategia y persistir. “No puedes rendirte; debes trabajar más para alcanzarlos”, mencionó.

Además, resaltó la importancia de atraer talento que busque impacto. Señaló que muchos profesionales experimentados prefieren proyectos nuevos donde puedan aportar más valor, en contraste con grandes organizaciones donde pueden sentirse como “un número”.

Entérese: Medellín será vitrina en un evento en el que startups buscarán cerrar negocios por $18 millones de dólares

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