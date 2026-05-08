Colombina fue clave para tumbar guerra comercial con Ecuador: facturas mostraron alza de 653% en costos

La decisión de la Comunidad Andina (CAN) de ordenar el desmonte de las barreras arancelarias entre Colombia y Ecuador marcaría el fin de un tenso capítulo para la economía regional. El organismo multilateral otorgó un plazo perentorio de diez días hábiles, contados a partir de este viernes 8 de mayo, para que ambos gobiernos eliminen los gravámenes recíprocos que vulneran el Acuerdo de Cartagena.
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Si bien el fallo es una disposición jurídica de alto nivel, el camino hacia este estuvo marcado por la presión técnica y las alarmas encendidas por empresarios de la industria colombiana, sector cuyas compañías están recibiendo el impacto directo.
En esta “resistencia empresarial” destacan figuras como César Caicedo, presidente de Colombina, y Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi). Sus intervenciones aportaron pruebas clave para que la CAN determinara que los aranceles no eran tasas administrativas, sino verdaderos gravámenes ilegales que encarecían el comercio.
Según el fallo de la CAN, los datos aportados por estos sectores fueron determinantes para evidenciar que la denominada tasa de seguridad ecuatoriana –que este mes llega a 100%– y las represalias colombianas –arancel de 75%– asfixian la competitividad de las compañías y afectaban a miles de trabajadores.