Janier y Cristian: los dos soldados que asesinó el Clan del Golfo en combates en Urrao, Antioquia

Los dos soldados profesionales llevaban años sirviendo en el Ejército Nacional cuando fueron asesinados en la vereda Santa Isabel de Urrao, en medio de combates contra la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo.

Montiel González tenía más de cinco años de servicio; Mendoza Ozuna, más de tres. Ambos venían de otras regiones del país, de los departamentos de Córdoba y Magdalena. La Séptima División señaló que ambos entregaron su vida “en cumplimiento del deber por la seguridad de los antioqueños”.

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Los uniformados hacían parte del Batallón de Infantería Liviana N.º 11 Cacique Nutibara, adscrito a la Cuarta Brigada del Ejército, que adelantaba operaciones militares contra esa estructura ilegal cuando se desató el enfrentamiento. Otros dos soldados resultaron heridos y fueron trasladados a centros asistenciales y, en el fuego cruzado, dos habitantes también resultaron heridos. Estos últimos fueron evacuados al Hospital de Urrao y posteriormente fueron trasladados a Medellín.

Durante la operación, el Ejército logró abatir a cuatro presuntos miembros del Clan del Golfo e incautó material de guerra e intendencia que estaría siendo utilizado por la organización en esa zona del departamento.

Ante los hechos, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, expresó sus condolencias a las familias de los uniformados caídos y aprovechó para cuestionar la política de paz del Gobierno Nacional. “Duele que quienes enfrentan a los criminales sacrifiquen su vida, mientras los bandidos negocian a manteles con el gobierno Petro”, escribió el mandatario.

La muerte de los dos soldados ocurre en un momento de particular tensión entre las operaciones militares contra el Clan del Golfo y los diálogos de paz que adelanta el Gobierno Nacional con ese grupo. El presidente Gustavo Petro solicitó la suspensión de las órdenes de captura contra 29 integrantes de la organización —entre ellos su máximo jefe, alias Chiquito Malo— para facilitar su traslado a Zonas de Ubicación Temporal, en el marco de la política de paz total. La misma subestructura Edwin Román Velásquez Valle que protagonizó los combates en Urrao ha sido señalada por la Defensoría del Pueblo en alertas tempranas por vulneraciones a derechos fundamentales de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas.

Solo en 2026, la Defensoría ha emitido cuatro alertas tempranas por la expansión del Clan del Golfo en distintas regiones del país, desde el Pacífico hasta el Caribe, con patrones similares de control territorial, narcotráfico y minería ilegal.

Tras los enfrentamientos en Urrao, el Ejército reafirmó que mantendrá las operaciones en la región. “Honramos la memoria de nuestros héroes y reafirmamos el compromiso de continuar protegiendo a las comunidades”, indicó la institución en un comunicado.

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