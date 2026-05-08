Petro señala a disidencia de alias Chalá por asesinato del periodista Mateo Pérez en Briceño

El presidente Gustavo Petro ordenó fortalecer la presencia militar y las operaciones de seguridad en el municipio de Briceño, Antioquia, tras confirmarse el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, director del medio digital El Confidente de Yarumal. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario responsabilizó directamente a Jhon Edison Chalá Torrejano, señalado integrante del frente Darío Gutiérrez, estructura armada derivada del frente 36 de las disidencias de las Farc. “Se ha encontrado el cuerpo del periodista y estudiante Mateo Pérez Rueda de 23 años, director del medio ‘El Confidente’ de Yarumal (...) Fue asesinado por Jhon Edison Chalá Torrejano del frente Darío Gutiérrez”, escribió Petro.

El presidente aseguró además que esa estructura criminal no hace parte de ningún proceso de negociación con el Gobierno nacional y afirmó que actualmente está dedicada al control de la minería ilegal de oro en esa región del norte antioqueño. “Con esta banda de Edison Chalá no existe negociación alguna con el Gobierno. La banda de Edison se dedica al control de la minería ilegal del oro”, agregó el mandatario.

El hallazgo del cuerpo del joven periodista ocurrió este viernes en zona rural de Briceño, luego de varios días de búsqueda adelantada en medio de complejas condiciones de seguridad. La recuperación del cadáver fue posible gracias a una misión humanitaria liderada por el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo, que ingresó hasta sectores rurales donde operan estructuras armadas ilegales.

La reacción de Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz

Como parte del impacto político que generó el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, la directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, Gloria Cuartas, pidió explicaciones públicas al alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, sobre las conversaciones que el Gobierno mantiene con las disidencias ligadas a alias Calarcá. Cuartas cuestionó esos acercamientos luego de que estructuras asociadas al frente 36 fueran señaladas por el crimen ocurrido en zona rural de Briceño, Antioquia. “Asesinan periodistas, firmantes del acuerdo de paz, imponen el miedo y la violencia”, afirmó la funcionaria.