Atención: Encontraron el cuerpo del periodista Mateo Pérez Rueda en Briceño

El cuerpo sin vida del periodista Mateo Pérez Rueda fue encontrado este viernes en zona rural de Briceño, luego de varios días de búsqueda y gestiones humanitarias en medio de las difíciles condiciones de seguridad que enfrenta esa zona del norte antioqueño.
El hallazgo se produjo durante una misión humanitaria en la que participaron el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Defensoría del Pueblo que buscaba que Mateo no se sumara a las altas cifras de desaparecidos del país:
“Esta acción humanitaria tuvo como propósito aliviar el sufrimiento de una familia que atravesaba momentos de profundo dolor e incertidumbre, y contribuir a que pueda recuperar el cuerpo de su ser querido para darle una sepultura digna” dijo CICR en un comunicado.
Según información recibida por EL COLOMBIANO, el cuerpo llegó en la tarde de este viernes a Yarumal, en donde el CICR se lo entregará a las autoridades para que el CTI realice las inspecciones correspondientes.
Pérez Rueda había desaparecido desde el martes 5 de mayo, cuando ingresó a la vereda Palmichal para realizar trabajos de reportería sobre los combates entre tropas del Ejército Nacional y el frente 36 de las disidencias de las Farc.
Entérese: Él es alias Víctor Chalá, quien estaría detrás del presunto homicidio del periodista Mateo Pérez en Briceño, Antioquia
Los periodistas Jesús Abad Colorado y Sergio Mesa también se unieron a las labores de búsqueda. Mesa relató que durante el recorrido hicieron una parada en Yarumal para acompañar a los padres y el hermano del periodista, y que allí grabaron el video difundido en redes sociales en el que su mamá, una maestra del municipio próxima a pensionarse, y su papá, un comerciante reconocido del municipio, pedían apoyo institucional para encontrarlo.
Después, se dirigieron a Briceño, en donde reclamaron las pertenencias en el hotel en el que se hospedó. Según los hallazgos, el periodista pretendía pasar la noche allí — había dejado ropa, su morral y su casco, pues en esa zona rural está prohibido transitar con él — y posteriormente salió hacia el área rural sin regresar. Los periodistas le entregaron las pertenencias a la familia, quienes confirmaron que sí eran de Mateo. Sin embargo, no encontraron su computador.
Además, quienes acompañaron las labores de búsqueda también encontraron en el camino su celular, las llaves de la motocicleta y luego el vehículo en el que se movilizaba.