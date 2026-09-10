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Accionistas de Sura aprobaron programa de readquisición de acciones por $500.000 millones

La asamblea de accionistas de Grupo aprobó un programa de readquisición de acciones por hasta $500.000 millones, con vigencia hasta el 31 de marzo de 2028.

  • Accionistas de Grupo Sura aprobaron un programa de readquisición de acciones por hasta $500.000 millones, con vigencia hasta el 31 de marzo de 2028. FOTO Ferney Arias
    Accionistas de Grupo Sura aprobaron un programa de readquisición de acciones por hasta $500.000 millones, con vigencia hasta el 31 de marzo de 2028. FOTO Ferney Arias
Ferney Arias Jiménez
Ferney Arias Jiménez

Economía

hace 3 horas
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La asamblea extraordinaria de accionistas de Grupo Sura, celebrada en la mañana de este jueves 10 de septiembre, aprobó la propuesta para implementar un programa de readquisición de acciones ordinarias y de acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto por un monto de hasta $500.000 millones.

El programa tendrá vigencia desde la fecha en que la junta directiva del holding financiero apruebe su reglamento y se extenderá hasta el 31 de marzo de 2028, de acuerdo con los términos aprobados por los accionistas.

La decisión incluyó además un cambio parcial en la destinación de reservas ocasionales y un incremento de la reserva destinada específicamente a la readquisición de acciones, con el propósito de disponer de los recursos necesarios para ejecutar el programa.

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$363.223 millones fueron trasladados a la reserva

Como parte de las decisiones aprobadas, los accionistas autorizaron el cambio de destinación de $363.223.584.731 correspondientes a reservas ocasionales no gravadas, que fueron trasladados a la reserva para la readquisición de acciones.

Este monto se sumó a los $136.776.415.269 que ya estaban disponibles en la reserva para la readquisición de acciones.

Con ambas partidas se completó el monto de $500.000 millones contemplado para el programa aprobado por la Asamblea.

Junta directiva definirá los términos de la readquisición

La asamblea también facultó a la junta directiva para reglamentar el programa y definir sus términos y condiciones, incluido el mecanismo mediante el cual se ejecutarían las operaciones u órdenes de compra de acciones.

La junta quedó autorizada para adelantar las gestiones y actividades necesarias para poner en marcha el programa, siempre dentro de los términos aprobados por los accionistas y de acuerdo con la normatividad vigente.

Además, la junta podría delegar en el representante legal de la sociedad la definición de la fecha, el número de acciones y los montos correspondientes a las operaciones de readquisición.

Lea más: Grupo Sura propondrá readquirir acciones por hasta $500.000 millones

Readquisición deberá garantizar igualdad entre accionistas

La operación deberá realizarse mediante mecanismos que garanticen igualdad de condiciones para todos los accionistas.

El precio de readquisición de cada especie de acción deberá ser fijado en cumplimiento de las normas vigentes, de manera que las operaciones se ajusten a las disposiciones aplicables al mercado de valores.

La aprobación del programa, sin embargo, no implicó que la sociedad estuviera obligada a ejecutar la totalidad de los $500.000 millones.

En particular, si la junta directiva consideraba que no se presentaban las condiciones internas o de mercado adecuadas para realizar la readquisición, la compañía podría no implementar el programa, total o parcialmente.

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Administración quedó facultada para ejecutar el programa

Finalmente, los accionistas facultaron a la administración de la sociedad para celebrar todos los actos jurídicos que fueran necesarios o convenientes para implementar, perfeccionar y ejecutar el programa de readquisición.

Esta autorización incluyó la posibilidad de gestionar los permisos que fueran requeridos ante las autoridades administrativas competentes, así como adelantar cualquier otra actividad relacionada o conexa con la ejecución del programa.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuánto dinero destinó Grupo Sura al programa de readquisición de acciones?
Grupo Sura aprobó un programa de readquisición de acciones por hasta $500.000 millones, financiado con recursos de la reserva para readquisición de acciones.
¿Hasta cuándo estará vigente el programa de readquisición de acciones de Grupo Sura?
El programa estará vigente desde la aprobación de su reglamento por parte de la junta directiva y hasta el 31 de marzo de 2028.
3. ¿Grupo Sura está obligado a utilizar los $500.000 millones para recomprar acciones?
No. La sociedad podrá ejecutar el programa total o parcialmente. Si la junta directiva considera que no existen condiciones internas o de mercado adecuadas, podrá decidir no implementar la readquisición o hacerlo solo de manera parcial.

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Juan Esteban Calle Restrepo
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