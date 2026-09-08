Drones, sensores en el cielo y muros invisibles: así era la red de búnkeres y vigilancia de ‘Bendito Menor’ para burlar a las autoridades

A escasos metros del suelo y con la vista fija en las rutas de acceso, una flota de aeronaves no tripuladas sobrevolaba el barrio 11 de Noviembre en Santa Marta, ante la posible presencia o llegada sorpresa de las autoridades al lugar. El objetivo: cuidar a ‘Bendito Menor’.
Esto no era un despliegue oficial ni un operativo de seguridad ciudadana: se trataba del complejo engranaje de vigilancia electrónica ideado por Naín Andrés Pérez Toncel, conocido con el alias de Bendito Menor, para anticiparse a cualquier incursión armada de las autoridades para capturarlo.
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