“Soy el hombre más feliz invirtiendo en el prójimo, nada me llevo”: el conmovedor gesto de Arturo Calle con María Consuelo Córdoba

La vida de María Consuelo Córdoba tomó un rumbo diferente luego de ser atacada con ácido en Bogotá, hace 26 años. Desde entonces, se ha sometido a 87 intervenciones quirúrgicas en su rostro que, según se evidencia, no le han permitido recuperar la confianza con la que se mostraba ante el público.

También hizo público su deseo de acceder a la muerte asistida debido a los severos problemas de salud derivados de la agresión. Sin embargo, posteriormente desistió al conocer que podrían ayudarla mediante otra cirugía.

La historia de María Consuelo llegó a oídos del empresario Arturo Calle, quien se puso la mano en el corazón y decidió ayudarla con la oportunidad de acceder a una vivienda y tener una mejor calidad de vida.

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Córdoba llegó hasta el edificio del exitoso ejecutivo, oriundo de Manrique, Medellín. Allí, en su oficina, conversaron durante un rato sobre lo que para ella ha significado esta situación y todo lo que le ha tocado enfrentar durante más de dos décadas.

“Estoy muy feliz. Nunca pensé que fuera a llegar tan alto”, dijo a Citytv María Consuelo, quien estaba visiblemente conmovida minutos antes de encontrarse con Calle.

Por su parte, el dueño de las más de 90 tiendas de ropa formal y casual señaló que para él es gratificante poder ayudar a los demás. Además, explicó que Córdoba no solo recibirá una casa, sino también una manutención de por vida que le permitirá contar con mejores condiciones.

“Con Consuelo hemos gozado, nos hemos reído mucho. Hemos disfrutado. Yo le digo que, cuando yo esté estresado y alcanzado, que venga y me visite”, agregó al medio cita.

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Calle también hizo una invitación a otras personas a sumarse a la causa, pues no está de más crear una comunidad que trabaje por un mismo objetivo.

“Nuestro correo electrónico es presidencia@arturocalle.com”, concluyó. “Soy el hombre más feliz invirtiendo en el prójimo. Para el prójimo, Dios me dijo que fuera generoso... y nada me llevo”.

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