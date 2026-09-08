Cómo construyeron el mapa más grande del universo que tiene más de 4.000 millones de objetos espaciales

El universo ya tiene una nueva “fotografía” de dimensiones extraordinarias que está al alcance de todos. Investigadores publicaron un mapa del cosmos que reúne cerca de 4.000 millones de objetos celestes en 5,6 billones de píxeles.
Esta es una pieza fundamental para uno de los proyectos astronómicos más ambiciosos de los últimos años: el Instrumento Espectroscópico para el Estudio de la Energía Oscura (DESI), creado precisamente para investigar uno de los mayores misterios del universo: qué es la energía oscura y cómo ha influido en su expansión.
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La publicación de estos datos llega después de que, en abril de 2026, DESI completara los cinco años de observaciones previstos inicialmente. Durante ese periodo, el instrumento superó sus objetivos: registró más de 47 millones de galaxias y cuásares -objetos astronómicos extremadamente luminosos y distantes-, además de más de 20 millones de estrellas, y produjo el mayor mapa tridimensional de alta resolución del universo realizado hasta ahora.
Los DESI Legacy Imaging Surveys son, en términos sencillos, una enorme fotografía del cielo. El mapa registra dónde están los objetos celestes y qué tan brillantes aparecen cuando son observados en diferentes longitudes de onda. Para construirlo se combinaron más de 263.000 exposiciones tomadas durante años de observaciones con distintos telescopios.
Este experimento reúne a más de 900 investigadores de más de 70 instituciones de todo el mundo.