“Esto no se reconstruye entre unos pocos”: el llamado del gerente de Grupo Éxito para sumar más ayudas por el terremoto

El terremoto que golpeó varias regiones de Colombia también puso a prueba la capacidad de respuesta de las empresas que tienen operación directa en los territorios afectados. Una de ellas es el Grupo Éxito, que tiene un desafío doble: por un lado, mantener el abastecimiento de alimentos y productos básicos y, al mismo tiempo, acompañar a sus trabajadores y a las comunidades damnificadas. Juan Lucas Vega Palacio, gerente de Grupo Éxito en Colombia, recorrió durante los dos días posteriores al sismo varias de las zonas afectadas y habló sobre la dimensión de la emergencia, la situación de los colaboradores y las medidas que tomó la compañía para recuperar sus operaciones. Vega recordó que participó como voluntario en la reconstrucción de las cafeterías tras el terremoto de 1999, una experiencia que, según explicó, fue diferente porque estuvo concentrada principalmente en varios municipios del Quindío. “Esta fue mucha más expandida”, señaló. La emergencia actual alcanzó ciudades y municipios de diferentes tamaños, entre ellos Pereira y Cali, lo que convirtió el desastre en una tragedia de mayor extensión territorial. Lea más: La ‘vaca’ de empresas y Andi supera los $72.000 millones para ayudar a damnificados por el terremoto

Grupo Éxito mantiene su operación en medio de la emergencia

En los departamentos que sufrieron la mayor afectación, Grupo Éxito cuenta con cerca de 92 tiendas. De ese total, alrededor de 36 registraron daños considerables tras el terremoto. La compañía comenzó desde las primeras horas a evaluar las condiciones de sus establecimientos para determinar cuáles podían continuar funcionando, cuáles requerían intervenciones y cuáles debían permanecer cerrados por razones de seguridad. Al momento de la entrevista, unas 12 tiendas continuaban cerradas debido a afectaciones mayores. La expectativa de la compañía era recuperar entre dos y tres establecimientos adicionales durante esa misma jornada y avanzar en las intervenciones de infraestructura de aproximadamente otras 10 tiendas. La recuperación de estos puntos de venta es especialmente relevante en una emergencia de esta magnitud. Grupo Éxito no solo tiene allí una operación comercial, sino que cumple una función de abastecimiento de productos esenciales para las comunidades. “Nosotros vendemos alimentos”, explicó Vega, quien destacó que en algunos lugares también existe escasez de agua y otros productos básicos. Por eso, recuperar rápidamente el servicio es parte de la respuesta de la empresa ante la emergencia.

Uno de los principales balances internos de la compañía es que ninguno de sus colaboradores falleció o sufrió lesiones como consecuencia del sismo. Sin embargo, la situación habitacional de algunos trabajadores sí es crítica. Vega explicó que varios tienen sus viviendas afectadas y que algunos incluso perdieron completamente sus casas y actualmente permanecen en albergues o en otros lugares de alojamiento temporal. Pese a estas circunstancias, el directivo destacó la actitud de los trabajadores. Según relató, ha encontrado “una resiliencia y unas ganas de salir” que considera impresionantes. Muchos de los empleados afectados han regresado a sus puestos de trabajo con el propósito de contribuir a la recuperación de sus ciudades, sus viviendas y sus comunidades. Para el gerente de Grupo Éxito, esa disposición también ha permitido que la compañía pueda recuperar con rapidez parte de sus operaciones y garantizar la oferta de productos de primera necesidad en las zonas afectadas. Siga leyendo: Medellín suma 178 toneladas de ayudas para las comunidades afectadas por el terremoto

Con el propósito de movilizar la solidaridad de los colombianos y apoyar a las familias afectadas por el terremoto, Grupo Éxito y Fundación Éxito habilitaron una nueva modalidad de donación que permite los clientes contribuir mediante la donación de mercados solidarios a las comunidades más afectadas de San José del Palmar (Chocó), Cali, Pereira y Manizales.

Más de $3.000 millones en alimentos para 26.000 familias

La respuesta de Grupo Éxito se ha concentrado inicialmente en la entrega de paquetes alimentarios a las familias afectadas. A través de Fundación Éxito, la compañía proyecta una inversión superior a $3.000 millones, equivalente a unas 450 toneladas de alimentos, para beneficiar aproximadamente a 26.000 familias en Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío y Chocó. Estos son los cinco departamentos que la compañía identificó como los principales territorios de atención tras el terremoto. Entre los municipios priorizados está San José del Palmar, Chocó, donde se ubicó el epicentro del sismo. Vega hizo énfasis en que, pese a ser un municipio pequeño y tener menor presencia en la agenda mediática, los daños allí son importantes. Por eso, Grupo Éxito contempla atender aproximadamente a 1.000 familias de San José del Palmar dentro de esta primera estrategia de asistencia alimentaria. No obstante, la información entregada posteriormente por la compañía muestra que la ayuda ya había alcanzado a miles de hogares. Grupo Éxito y Fundación Éxito reportaron la entrega de paquetes alimentarios a 9.400 familias, con una prioridad especial para el departamento del Chocó. De esas familias, 7.000 están en Chocó y 5.000 se encuentran en San José del Palmar, según el balance suministrado por la empresa. La compañía advirtió que la atención será de largo aliento y que continuará aumentando el número de beneficiarios. Entérese: Empresas que donen por el terremoto tendrán un alivio de hasta 37% en impuesto de renta

Mercados solidarios: así pueden donar los clientes

La segunda línea de acción busca convertir la capacidad logística y comercial de Grupo Éxito en una plataforma para canalizar la solidaridad de los colombianos. La iniciativa se denomina mercados solidarios. Los clientes pueden acercarse a las cajas de las tiendas y comprar directamente un mercado que será enviado a las familias afectadas. Hay dos opciones disponibles: un mercado de 16 productos por $34.900 y otro de 22 productos por $44.900. Los mercados están compuestos principalmente por alimentos de primera necesidad, como granos, aceite y productos enlatados. La Fundación Éxito y los bancos de alimentos se encargan posteriormente de canalizar estas ayudas hacia las comunidades que las necesitan. La iniciativa está disponible en las tiendas Éxito, Carulla, Surtimax y Super Inter, y la compañía anunció que próximamente también podrá realizarse a través de su plataforma de comercio electrónico. El mecanismo también contempla la posibilidad de obtener un certificado de donación. Para ello, el cliente debe registrar la compra con su número de identificación y estar inscrito en Puntos Colombia. La empresa explicó que el proceso busca garantizar trazabilidad desde la recepción y despacho de las ayudas hasta su entrega final. La distribución será coordinada por Fundación Éxito en conjunto con aliados territoriales y autoridades locales, bajo criterios de transparencia, oportunidad y seguimiento. De esta manera, la compañía pretende que los aportes no solamente sean recibidos, sino que exista un mecanismo para hacer seguimiento a su recorrido y garantizar que lleguen a las familias priorizadas. Los colombianos también pueden contribuir mediante las Goticas, disponibles en las tiendas físicas, o a través de la página de Fundación Éxito.

¿Qué productos recomienda Grupo Éxito para las ayudas?

La experiencia de la compañía en abastecimiento también sirve para orientar a quienes quieren preparar sus propios mercados y llevar ayuda directamente a los damnificados. La recomendación es priorizar productos de la canasta básica y alimentos que puedan conservarse sin refrigeración. Entre los productos señalados por Vega están: aceite, agua, arroz, atún y otros enlatados. Así como azúcar, leche, café y artículos de aseo personal. Los alimentos enlatados tienen especial importancia porque muchas personas permanecen en albergues temporales o no cuentan con condiciones adecuadas para refrigerar alimentos. A esta lista se suman elementos para el hogar que pueden ser útiles tanto en albergues como para familias con viviendas afectadas, entre ellos toallas, cobijas y almohadas.

Grupo Éxito y Fundación Éxito han trabajado para llevar paquetes alimentarios a las zonas más afectadas, ya se están entregando cerca de 9.500, al mismo número de familias y serán más, porque esto es un tema de largo aliento.

Un frente de ahorro para aliviar el bolsillo

La respuesta del Grupo Éxito no se limita a las donaciones. La compañía también puso en marcha una estrategia para ayudar a los consumidores a reducir el costo de sus compras en un momento en el que la emergencia puede aumentar las presiones sobre los hogares. El denominado frente de ahorro contempla unas 1.300 referencias con descuentos de hasta 30%. La estrategia estará vigente entre el 14 de agosto y el 14 de septiembre en las tiendas de la compañía en todo el país y está concentrada principalmente en productos de primera necesidad. Vega explicó que esta alternativa permite que una persona pueda comprar directamente los productos con descuento y, si lo desea, destinarlos a una donación. Al mismo tiempo, busca ofrecer alivio a los hogares colombianos frente a las presiones que ya enfrentan sobre sus presupuestos. Más de 160 proveedores se sumaron a esta estrategia de ahorro, según la información suministrada por la compañía. ¿Qué productos tendrán descuentos? El portafolio incluye alimentos de la canasta básica como aceite, agua, arroz, atún, café, azúcar y leche, además de artículos de aseo. Pero la estrategia también incluye otras categorías: ropa y calzado, electrodomésticos como neveras, lavadoras y televisores, y productos para el hogar, entre ellos vajillas, toallas, cobijas y almohadas. Los productos están identificados con los sellos ImPRECIOnantes y Precio Insuperable. Estarán disponibles desde el 14 de agosto hasta el 14 de septiembre en las tiendas Éxito, Carulla, Surtimax y Super Inter, así como en las aplicaciones Éxito y Carulla y en sus plataformas de comercio electrónico. Lea más: Grupo Éxito elevó 31,6% su utilidad neta en el primer semestre de 2026

“Esto no se reconstruye entre unos pocos”