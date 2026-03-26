Los Sarmiento consolidan cúpula de exministros en Grupo Aval tras llegada de Juan Carlos Echeverry al Banco de Bogotá

El Banco de Bogotá anunció este 26 de marzo la designación de Juan Carlos Echeverry como su nuevo presidente, una decisión que todavía está sujeta a la aprobación de la Superintendencia Financiera de Colombia. Con su llegada el conglomerado bancario del Grupo Aval, de Luis Carlos Sarmiento Angulo, consolida una cúpula de gerentes que han contado con altos cargos estatales.
El nombramiento de Echeverry se da en medio de un sólido desempeño financiero. La entidad reportó una utilidad neta separada de $1,26 billones en 2025, con un crecimiento de 11,6% frente a 2024, lo que consolida su rentabilidad y posición en el sistema financiero.
Echeverry es economista de la Universidad de los Andes y doctor en Economía de la Universidad de Nueva York (NYU). También cuenta con especialización en Economía Internacional del Instituto de Economía de Kiel y estudios en Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid.
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Su trayectoria combina experiencia en el sector público y privado. Fue ministro de Hacienda y Crédito Público, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y presidente de Ecopetrol, donde lideró procesos de transformación y valorización. Además, ha sido decano en la Universidad de los Andes, profesor en el Instituto de Empresa de Madrid, consultor y autor en temas económicos.