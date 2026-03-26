Los Sarmiento consolidan cúpula de exministros en Grupo Aval tras llegada de Juan Carlos Echeverry al Banco de Bogotá

El Banco de Bogotá anunció este 26 de marzo la designación de Juan Carlos Echeverry como su nuevo presidente, una decisión que todavía está sujeta a la aprobación de la Superintendencia Financiera de Colombia. Con su llegada el conglomerado bancario del Grupo Aval, de Luis Carlos Sarmiento Angulo, consolida una cúpula de gerentes que han contado con altos cargos estatales. El nombramiento de Echeverry se da en medio de un sólido desempeño financiero. La entidad reportó una utilidad neta separada de $1,26 billones en 2025, con un crecimiento de 11,6% frente a 2024, lo que consolida su rentabilidad y posición en el sistema financiero. Echeverry es economista de la Universidad de los Andes y doctor en Economía de la Universidad de Nueva York (NYU). También cuenta con especialización en Economía Internacional del Instituto de Economía de Kiel y estudios en Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Le puede gustar: Utilidades del Grupo Aval se dispararon 142,2% en el primer semestre de 2025 Su trayectoria combina experiencia en el sector público y privado. Fue ministro de Hacienda y Crédito Público, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y presidente de Ecopetrol, donde lideró procesos de transformación y valorización. Además, ha sido decano en la Universidad de los Andes, profesor en el Instituto de Empresa de Madrid, consultor y autor en temas económicos.

Juan Carlos Echeverry fue designado como nuevo presidente del Banco de Bogotá en medio de resultados financieros positivos. FOTO: Colprensa

¿Cómo se consolida una cúpula de exministros en Grupo Aval?

La llegada de Echeverry refuerza una tendencia dentro del Grupo Aval, que ha venido consolidando una cúpula directiva con exfuncionarios de alto nivel del Estado colombiano. Hoy, varios de los principales bancos del conglomerado están liderados por ejecutivos con pasado en el sector público, especialmente en ministerios y entidades clave. Para empezar María Lorena Gutiérrez, actual presidente del Grupo Aval, fue ministra de Comercio Exterior y embajadora de Colombia en Alemania. Antes de asumir la dirección del conglomerado en 2024, también se desempeñó como presidenta de Corficolombiana y decana de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes.

Gerardo Hernández, presidente del Banco AV Villas, fue superintendente financiero de Colombia durante seis años y codirector del Banco de la República por más de 16 años. También ocupó cargos en el Ministerio de Hacienda, incluyendo director general administrativo, subdirector de Crédito Público Interno y asesor del viceministro, además de haber sido viceministro de Trabajo y Seguridad Social. Antes de llegar a AV Villas, fue vicepresidente jurídico del Banco de Bogotá. María Fernanda Suárez, presidente del Banco Popular, fue ministra de Minas y Energía entre 2018 y 2020. Su trayectoria incluye más de 25 años de experiencia en el sector público y privado, con roles en Ecopetrol, el Ministerio de Hacienda y como presidenta de Accenture Colombia. Por su parte, Jorge Castaño es vicepresidente Corporativo de Activos Financieros y Eficiencia en Grupo Aval en 2024. En marzo de 2026 asumió como presidente encargado del Banco de Bogotá tras la renuncia de César Prado. Castaño fue superintendente Financiero de Colombia entre 2017 y 2023.

Resultados financieros y digitalización respaldan la estrategia

El fortalecimiento de esta cúpula se da en paralelo a resultados operativos positivos. El Banco de Bogotá superó su meta de cartera verde con $6,45 billones y alcanzó más de $15,2 billones en cartera social. En transformación digital, la entidad registró 1.600 millones de transacciones, un crecimiento de 59%, además de más de 23,6 millones de transferencias por $5,4 billones a través de Bre-B.