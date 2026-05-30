La exigencia física le pasó factura a David Alonso en Italia que correrá este domingo, ¿cómo y dónde ver la carrera?

David Alonso quedó noveno en la clasificación para la carrera del Mundial de Moto2 del próximo domingo 31 de mayo en Mugello, Florencia, Italia. Aunque este Gran Premio será el séptimo de la temporada, es el sexto en el que puede competir el colomboespañol, ya que no pudo puntuar en el primero del año celebrado en Tailandia.

El corredor de raíces cafeteras marcó un tiempo de “1m49s336”, el noveno mejor resultado registrado en la qualy. Alonso logró la octava vuelta más rápida en los entrenamientos libres del pasado viernes 29 de mayo, razón que generó expectativa de cara a la clasificación; sin embargo, tendrá que conformarse con salir en la tercera bandeja.

Lo positivo para Alonso es su capacidad de rehacerse en carrera, así lo ha hecho siempre. Incluso en el campeonato que ganó en Moto3 2024, el nacido en Madrid tuvo que remontar los domingos. También se destaca que, a pesar de sus dolencias en el hombro derecho, David pudo correr con tranquilidad en Brembo, un circuito exigente desde el aspecto físico a más no poder.

Quien marchará primero en Mugello será el líder de la competición, Manuel González, también conocido como “Manugas”. La carrera de Moto2 en el GP de Italia será este domingo 31 de mayo a las 5:15 a.m., hora colombiana con transmisión de ESPN4 y Disney+.