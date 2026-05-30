Gobierno rechaza acuerdo entre Noboa y De la Espriella para eliminar aranceles: “es un injerencia deliberada” en elecciones

El presidente Gustavo Petro respondió a su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, luego de una serie de decisiones adoptadas con los aranceles a Colombia y las elecciones presidenciales previstas para este 31 de mayo.
Noboa sostuvo una conversación con el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, con quien acordó levantar, a partir del 1 de junio, la medida unilateral adoptada por su gobierno para imponer aranceles al ingreso de productos colombianos a ese país. Estos gravámenes estaban vigentes desde enero bajo el argumento de una presunta falta de voluntad política del gobierno de Gustavo Petro para combatir el crimen organizado en la frontera común.
El mandatario ecuatoriano también se refirió a la conversación con De la Espriella y ratificó que “las medidas adoptadas en los últimos meses tuvieron un objetivo claro: proteger nuestras fronteras, combatir el crimen transnacional y defender a los ecuatorianos”.
Entérese: EE. UU. podría no reconocer resultados de elecciones en Colombia si se comprueba intimidación al sufragante: Bernie Moreno
El senador Bernie Moreno, por su parte, advirtió que podría no reconocer el resultado de las elecciones presidenciales en Colombia si se comprueba la existencia de intimidación armada. “Si van a contar votos que son resultado de una clara intimidación, entonces no van a tener unas elecciones que la comunidad internacional, y desde luego los Estados Unidos de América, consideren libres y justas”, dijo durante una entrevista.