Gobierno rechaza acuerdo entre Noboa y De la Espriella para eliminar aranceles: “es un injerencia deliberada” en elecciones

El presidente Gustavo Petro respondió a su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, luego de una serie de decisiones adoptadas con los aranceles a Colombia y las elecciones presidenciales previstas para este 31 de mayo. Noboa sostuvo una conversación con el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, con quien acordó levantar, a partir del 1 de junio, la medida unilateral adoptada por su gobierno para imponer aranceles al ingreso de productos colombianos a ese país. Estos gravámenes estaban vigentes desde enero bajo el argumento de una presunta falta de voluntad política del gobierno de Gustavo Petro para combatir el crimen organizado en la frontera común. El mandatario ecuatoriano también se refirió a la conversación con De la Espriella y ratificó que “las medidas adoptadas en los últimos meses tuvieron un objetivo claro: proteger nuestras fronteras, combatir el crimen transnacional y defender a los ecuatorianos”. Entérese: EE. UU. podría no reconocer resultados de elecciones en Colombia si se comprueba intimidación al sufragante: Bernie Moreno El senador Bernie Moreno, por su parte, advirtió que podría no reconocer el resultado de las elecciones presidenciales en Colombia si se comprueba la existencia de intimidación armada. “Si van a contar votos que son resultado de una clara intimidación, entonces no van a tener unas elecciones que la comunidad internacional, y desde luego los Estados Unidos de América, consideren libres y justas”, dijo durante una entrevista.

La respuesta del presidente Petro

Por este motivo, el mandatario colombiano respondió desde su cuenta de X y aseguró que su gobierno toma decisiones según su propio criterio y sin la intervención de actores externos. “Ni Noboa ni Bernie le enseñan a ningún colombiano o colombiana quién está equivocado o no. Somos libres y punto. Pensamos, bailamos y decidimos como se nos da la gana porque Bolívar y su ejército nos hicieron libres para siempre. El presidente Donald Trump, con quien hablé personalmente y con quien soy amigo, no tomará en cuenta la idea tonta de algunas cabezas calientes que, sin ser gringos, quieren demostrar que son gringos”, escribió Petro. “El presidente Donald Trump jamás invadirá Colombia porque nos está yendo bien actuando juntos, apresando capos del narcotráfico por montones, incautando miles de toneladas de cocaína y disminuyendo los cultivos de hoja de coca en nuestro país, que se dispararon durante el gobierno de Duque”, añadió.

La Cancillería colombiana también se refirió al anuncio de Ecuador sobre la eliminación de los aranceles y sostuvo que dicha decisión no obedeció a un gesto de buena voluntad, sino al cumplimiento de resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN), que ordenó el levantamiento de esas restricciones comerciales. “El Gobierno de Colombia manifiesta su categórico rechazo, de una parte, a la engañosa presentación de la decisión de derogar los aranceles como una medida de buena voluntad del gobernante ecuatoriano, cuando, como se ha expresado, responde a las conminatorias ordenes de la CAN y, de otra parte, por la deliberada injerencia en el proceso electoral en curso en Colombia”, se lee en el documento.

Ese ministerio también acusó al gobierno ecuatoriano de interferir en la política colombiana, al considerar que el anuncio se produjo tras una conversación con un candidato presidencial y que fue presentado en el contexto del proceso electoral en curso. “Esta intromisión de un mandatario extranjero en el devenir democrático de otro Estado constituye una flagrante conculcación del principio de no intervención en los asuntos internos, una amenaza a la soberanía nacional y un atentado al sistema democrático”, agregó el comunicado.

Colombia también eliminará los aranceles a productos ecuatorianos

Sin embargo, Colombia anunció que también eliminará los aranceles a los productos ecuatorianos con el propósito de restablecer la simetría en las relaciones económicas bilaterales. “(...) procederá igualmente a derogar las medidas adoptadas para mitigar las distorsiones generadas por las restricciones implementadas por el Ecuador, reafirmando así su compromiso con el libre comercio intracomunitario, la integración andina y el fortalecimiento de la relación entre los dos Estados”, concluyen en el documento de la Cancillería de Colombia.