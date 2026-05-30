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Voraz incendio consumió vivienda en Itagüí y dejó a una familia sin nada

Un incendio estructural en el sector El Guayabo, de Itagüí, consumió por completo una vivienda donde residían tres personas, entre ellas, una adulta mayor. La familia perdió todas sus pertenencias y ahora la comunidad adelanta una campaña de solidaridad para ayudarlos a empezar de nuevo.

  • El incendio consumió por completo una vivienda ubicada en un quinto piso en Itagüí. Foto: cortesía.
    El incendio consumió por completo una vivienda ubicada en un quinto piso en Itagüí. Foto: cortesía.
El Colombiano
El Colombiano
29 de mayo de 2026
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Durante la mañana el sector El Guayabo, en Itaguí, se ensombreció por el humo gris de un voraz incendio que destruyó por completo la vivienda en la que habitaban una mujer adulta mayor, cabeza de hogar, y dos personas más, quienes quedaron prácticamente en la calle tras la emergencia.

El hecho ocurrió hacia las 9:00 de la mañana de este viernes 29 de mayo, en el sector conocido como El Pedregal o El Guayabo, en el sur del Valle de Aburrá.

De acuerdo con el teniente Carlos García, comandante encargado del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, las unidades de emergencia fueron alertadas sobre un incendio estructural y, al llegar al lugar, encontraron las llamas en una fase avanzada.

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“Procedemos a llegar al sitio y encontramos un incendio en su fase de libre quemado, por lo cual se inicia un ataque inicial directamente sobre esta estructura, puntualmente ubicada en un tercer piso”, explicó el oficial.

Las llamas consumieron rápidamente la vivienda y redujeron a cenizas muebles, electrodomésticos, ropa, camas y demás enseres de la familia.

Afortunadamente, ninguna persona resultó lesionada, aunque el organismo de emergencias tuvo que atender a un hombre de 57 años por inhalación de humo tras intentar ayudar a la familia.

Por ahora, las autoridades no han logrado establecer qué originó la conflagración. “No se han encontrado evidencias que permitan determinar la causa de este evento”, agregó el comandante encargado de Bomberos.

Mientras avanzan las investigaciones, el organismo de socorro reiteró las recomendaciones de prevención para evitar este tipo de emergencias.

“Un llamado a la comunidad para que tengamos mucho control en el manejo de veladoras, conexiones eléctricas o cargadores de celular que dejamos conectados, porque representan un riesgo importante de incendio”, señaló García.

La familia necesita ayuda

Más allá de los daños materiales, la emergencia dejó una difícil situación humanitaria. Según informaron vecinos del sector, en la vivienda residían dos personas en condición de discapacidad junto con una adulta mayor responsable de su cuidado. Tras el incendio, la familia perdió absolutamente todas sus pertenencias.

Por esta razón, habitantes del barrio y líderes comunitarios iniciaron una campaña para recolectar ayudas y apoyar a los afectados.

Están recibiendo donaciones de ropa, cobijas, sábanas, camas, colchones, implementos de aseo personal, pañales para adulto, artículos de apoyo para personas con discapacidad, utensilios de cocina, ollas y demás elementos básicos para el hogar. Las personas interesadas en ayudar pueden comunicarse a los números 3006421386 o al 3205959021

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Por su parte, en el municipio de Bello también se reportó un conato de incendio supuestamente en el sector de Nueva Jerusalén.

Las autoridades de Bello posteriormente informaron que se trató de una quema controlada en el sector de La Pinera, en Serramonte.

Al sitio llegaron los Bomberos bellanitas pero también la Policía para atender el caso y proceder con la respectiva sanción ya que este tipo de quemas están actualmente prohibidas en le municipio. El suceso no dejó personas heridas.

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