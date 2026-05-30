Voraz incendio consumió vivienda en Itagüí y dejó a una familia sin nada

Durante la mañana el sector El Guayabo, en Itaguí, se ensombreció por el humo gris de un voraz incendio que destruyó por completo la vivienda en la que habitaban una mujer adulta mayor, cabeza de hogar, y dos personas más, quienes quedaron prácticamente en la calle tras la emergencia.

El hecho ocurrió hacia las 9:00 de la mañana de este viernes 29 de mayo, en el sector conocido como El Pedregal o El Guayabo, en el sur del Valle de Aburrá.

De acuerdo con el teniente Carlos García, comandante encargado del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, las unidades de emergencia fueron alertadas sobre un incendio estructural y, al llegar al lugar, encontraron las llamas en una fase avanzada.

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“Procedemos a llegar al sitio y encontramos un incendio en su fase de libre quemado, por lo cual se inicia un ataque inicial directamente sobre esta estructura, puntualmente ubicada en un tercer piso”, explicó el oficial.

Las llamas consumieron rápidamente la vivienda y redujeron a cenizas muebles, electrodomésticos, ropa, camas y demás enseres de la familia.

Afortunadamente, ninguna persona resultó lesionada, aunque el organismo de emergencias tuvo que atender a un hombre de 57 años por inhalación de humo tras intentar ayudar a la familia.

Por ahora, las autoridades no han logrado establecer qué originó la conflagración. “No se han encontrado evidencias que permitan determinar la causa de este evento”, agregó el comandante encargado de Bomberos.

Mientras avanzan las investigaciones, el organismo de socorro reiteró las recomendaciones de prevención para evitar este tipo de emergencias.

“Un llamado a la comunidad para que tengamos mucho control en el manejo de veladoras, conexiones eléctricas o cargadores de celular que dejamos conectados, porque representan un riesgo importante de incendio”, señaló García.