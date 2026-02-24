Industria manufacturera puede reducir hasta un 30% los costos operativos con IA

La implementación de inteligencia artificial (IA) ya está generando impactos concretos en la industria manufacturera.
Según la consultora global Bluetab, las compañías que integran datos, analítica e IA en sus procesos pueden reducir hasta 30% sus costos operativos, además de mejorar productividad, eficiencia y calidad del dato.
La firma, que hace parte del grupo IBM desde 2021, acompaña a la industria colombiana en su adopción de soluciones basadas en datos, llevando los casos de uso desde la estrategia hasta la ejecución en planta y en la cadena de suministro.
