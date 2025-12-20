Gremios cuestionan emergencia económica anunciada por el Gobierno y piden a la Corte frenar el decreto

La intención del Gobierno de declarar un nuevo estado de emergencia económica abrió un choque entre el Ejecutivo y el sector empresarial. El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, calificó la medida como “profundamente inconstitucional”, al considerar que no existen hechos sobrevinientes que justifiquen el uso de poderes excepcionales.
La controversia se encendió luego de que Petro cuestionara a quienes, según él, se movilizan con rapidez para oponerse a nuevos impuestos, pero no muestran el mismo ímpetu frente a iniciativas sociales.
“Ahora sí, se ponen pilas y corren a defender a los megarricos de los impuestos. Pero salen corriendo, lejos de aquí, para subir el salario de los trabajadores”, afirmó el mandatario, quien agregó que hay “afán para tumbar los impuestos a los más ricos del país”, mientras se dilatan decisiones sobre pensiones y derechos sociales.
El líder gremial defendió el papel de los contrapesos institucionales y cuestionó el alcance del anuncio oficial.
“Sí, Presidente, para defender el Estado de derecho y la Constitución hay que estar listo, hay que hacerlo con convicción y con la urgencia que requiere defender la democracia, especialmente cuando las amenazas vienen de lugares inesperados, en este caso, del Estado mismo”, sostuvo.