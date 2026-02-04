Petro invitó a Trump a visitar Cartagena tras reunión bilateral en la Casa Blanca

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que invitó a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, a visitar Cartagena de Indias, luego del encuentro bilateral que sostuvieron en la Casa Blanca y que, según dijo, transcurrió en un ambiente de respeto pese a las diferencias políticas entre ambos mandatarios. Conozca: Lo que no se vio de la “fantástica” reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump Desde Washington, el jefe de Estado colombiano calificó la reunión como positiva y destacó que se trató de un diálogo entre “iguales”, marcado por la franqueza y sin tensiones protocolarias. “La impresión que tengo es, ante todo, positiva. Fue un encuentro entre diferentes, pero sin humillaciones de ningún tipo”, afirmó.

Gustavo Petro y Donald Trump sostuvieron un encuentro bilateral en la Casa Blanca, donde abordaron la relación entre Colombia y Estados Unidos. FOTO: @WhiteHouse vía X.

Petro señaló que las imágenes y el tono del encuentro reflejan la disposición de ambas partes para encontrar puntos de coincidencia. “Las fotos y el ambiente de la reunión demuestran un encuentro entre iguales, que piensan diferente, pero son capaces de encontrar caminos conjuntos”, expresó. Lea también: Trump anuncia, tras reunión con Petro, que combatirá junto a Colombia los grupos terroristas en la frontera con Venezuela Como gesto de cordialidad, el mandatario colombiano extendió una invitación formal a Trump para conocer Cartagena, ciudad que describió como “un lugar bello y hermoso para vivir”. Con esta propuesta, Petro busca fortalecer los lazos diplomáticos y mostrar una cara más cercana del país. El presidente también relató algunos momentos distendidos del encuentro. Contó que Trump le regaló una gorra con el lema “Make America Great Again”, en la que escribió con un lapicero la palabra “Americas”, como símbolo de integración continental. Además, aseguró que el republicano le dijo “I like you” durante la conversación.

Petro calificó la cita con el presidente estadounidense como un diálogo “entre iguales”, pese a las diferencias políticas entre ambos gobiernos. FOTO: @infopresidencia vía X.