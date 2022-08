“En el comunicado se aclaró que GPA está considerando proyectos estratégicos que le permitan generar valor a los accionistas. Eso ha generado las ganancias en las acciones relacionadas, no solo las de Grupo Éxito, sino también las de Casino y GPA, porque básicamente se trata de un proyecto para separar los negocios, esto es lo que ha generado la reacción en el mercado”, explicó Laura López, analista de renta variable de Casa de Bolsa.

“Hace poco hubo una recompra a $21.000 y ahora la acción está a $11.000, eso les afecta. Si tienes un activo que en teoría vale $21.000 y en el mercado colombiano se está negociando a $11.000, hay una diferencia de valor que el dueño no esta percibiendo y que el mercado no esta pagando. Eso es lo que están diciendo en el comunicado, que van a buscar la manera de encontrar como desbloquear ese valor y aun no se sabe que mecanismo utilizarán para esto”, explicó Juan Camilo Jiménez, director de acciones en Credicorp Capital.