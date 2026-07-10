Gobierno Petro radicará una nueva reforma tributaria para recaudar $21,8 billones en 2027: será presentada el 20 de julio

Durante el ejercicio de rendición de cuentas conocido como el “empalme ante el pueblo”, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que el Gobierno radicará un proyecto de reforma tributaria de carácter progresivo. Según el jefe de la cartera de Hacienda, esta medida es una respuesta necesaria ante lo que denominó una “estrategia de asfixia fiscal” contra la administración Petro. Ávila señaló que diversas decisiones legislativas y fallos de las altas cortes han impedido el ingreso de cerca de $61,9 billones a las arcas públicas, limitando la capacidad de maniobra del Gobierno.

Metas de recaudo hacia 2030

La reforma, según Ávila, está diseñada bajo un esquema de crecimiento gradual en sus metas de recaudo, con el fin de consolidar la estabilidad de las finanzas estatales a largo plazo, así: 2027: $21,8 billones. 2028: $32,7 billones. 2029: $34,9 billones. 2030: $37 billones. “La reforma que proponemos es una reforma progresiva, donde los mayores patrimonios aporten más y se proteja a las personas de menores ingresos en Colombia”, afirmó el jefe de la cartera. Puede leer: Los seis grandes choques del Gobierno Petro con los gremios y empresarios El anuncio se produce en un momento en el que el proceso de transición con el gobierno electo permanece suspendido.

Gobierno atribuye la crisis fiscal a una “estrategia de asfixia económica”

Durante su intervención, el ministro defendió la necesidad de la nueva reforma tributaria argumentando que el Gobierno enfrentó una “estrategia de asfixia fiscal” que limitó la llegada de recursos al Estado. Según Ávila, decisiones adoptadas por el Congreso de la República y las altas cortes impidieron que el Estado obtuviera recursos previstos para financiar sus compromisos. En ese sentido, afirmó que entre ambas instancias se generó un impacto fiscal de $61,9 billones, como consecuencia, entre otros factores, del hundimiento de dos proyectos de reforma tributaria y de la declaratoria de inexequibilidad de las emergencias económicas promovidas por el Gobierno.

El 93,7% del presupuesto de 2026 está comprometido en gastos inflexibles

Como parte de la justificación del proyecto, el ministro expuso que el principal desafío de las finanzas públicas es la elevada rigidez del gasto del Gobierno Nacional. Entérese: Así es el agridulce balance económico de Gustavo Petro a 100 días de terminar su mandato De acuerdo con las cifras presentadas, para 2026 el 93,7% del Presupuesto General de la Nación, equivalente a $512,4 billones, está comprometido en gastos considerados inflexibles, entre ellos el servicio de la deuda, las pensiones, la salud y las transferencias del Sistema General de Participaciones. En consecuencia, el margen de maniobra del Gobierno para asignar nuevos recursos es de apenas el 6,3%, es decir, alrededor de $34,5 billones. Ávila también mostró cómo ha aumentado esa inflexibilidad en los últimos años. Según sus datos, pasó del 87,5% en 2024 al 93,1% en 2025, hasta alcanzar el 93,7% en 2026. Vea aquí: Gobierno propone reforma al sistema eléctrico para destrabar proyectos

Ministro negó que la deuda pública haya crecido durante el cuatrienio

En otro de los puntos centrales de su presentación, el ministro rechazó las afirmaciones sobre un crecimiento desmedido de la deuda pública durante el gobierno de Gustavo Petro. “No es cierto que la deuda haya crecido en el cuatrenio del presidente Gustavo Petro”, afirmó. Para respaldar esa posición, presentó una comparación con administraciones anteriores. Según las cifras expuestas, la deuda aumentó 71% durante el segundo gobierno de Juan Manuel Santos, 76,97% en el gobierno de Iván Duque y 43,97% en la actual administración de Gustavo Petro. Más noticias: “Nos quieren ahorcar”: Petro responde a la Corte tras tumbar la emergencia económica y confirma nueva tributaria Además, destacó una reducción en los costos asociados a los bonos globales del país. Indicó que estos pasaron de US$37.000 millones en enero de 2025 a US$24.000 millones en abril de 2026. Durante su balance de gestión, Ávila también atribuyó a las políticas del Gobierno avances en indicadores macroeconómicos como la reducción del desempleo y el incremento de las exportaciones no minero-energéticas.

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