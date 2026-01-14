Gobierno Petro genera la mayor emisión de deuda externa y triplica el promedio histórico de los últimos 20 años

El Ministerio de Hacienda concretó la mayor emisión individual de deuda externa en la historia de Colombia. Una cifra de 4.950 millones de dólares. En apenas 15 días de 2026, el Gobierno de Gustavo Petro ya ha endeudado al país por un monto equivalente a casi la mitad de los bonos internacionales colocados durante todo 2025, cuando esas emisiones de deuda externa sumaron 10.901 millones de dólares.
No hay duda de que la apuesta del Gobierno se ha centrado en emitir deuda a inversores extranjeros. No es coincidencia que ese endeudamiento externo en 2025 fue tres veces superior al promedio de los últimos 20 años (2006-2026), que es de 3.163 millones de dólares. Este año se proyecta que el monto en colocación sea similar.
Para comprender la complejidad del asunto, la emisión de deuda externa es una operación financiera que se adelanta cuando un país pide dinero prestado a inversionistas extranjeros. El Gobierno vende bonos de deuda a una cantidad de años determinada y, a cambio, recibe plata de manera inmediata, pero con el compromiso de devolverla con intereses en el plazo acordado.
En otras palabras: el país nunca se había endeudado tanto a través de títulos de deuda con inversores extranjeros.De hecho, a excepción de los años de pandemia, la emisión nunca superó los 3.800 millones de dólares (ver gráfico).