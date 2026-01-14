Gobierno Petro genera la mayor emisión de deuda externa y triplica el promedio histórico de los últimos 20 años

El Ministerio de Hacienda concretó la mayor emisión individual de deuda externa en la historia de Colombia. Una cifra de 4.950 millones de dólares. En apenas 15 días de 2026, el Gobierno de Gustavo Petro ya ha endeudado al país por un monto equivalente a casi la mitad de los bonos internacionales colocados durante todo 2025, cuando esas emisiones de deuda externa sumaron 10.901 millones de dólares. No hay duda de que la apuesta del Gobierno se ha centrado en emitir deuda a inversores extranjeros. No es coincidencia que ese endeudamiento externo en 2025 fue tres veces superior al promedio de los últimos 20 años (2006-2026), que es de 3.163 millones de dólares. Este año se proyecta que el monto en colocación sea similar. Para comprender la complejidad del asunto, la emisión de deuda externa es una operación financiera que se adelanta cuando un país pide dinero prestado a inversionistas extranjeros. El Gobierno vende bonos de deuda a una cantidad de años determinada y, a cambio, recibe plata de manera inmediata, pero con el compromiso de devolverla con intereses en el plazo acordado. Lea también: Colombia emitirá hasta $152 billones en TES para 2026 mientras se dispara el costo de la deuda En otras palabras: el país nunca se había endeudado tanto a través de títulos de deuda con inversores extranjeros.De hecho, a excepción de los años de pandemia, la emisión nunca superó los 3.800 millones de dólares (ver gráfico).

La operación actual se estructuró en tres tramos. Un bono con vencimiento en 2029 fue emitido por 2.000 millones de dólares, con una tasa de 5,3%. El tramo a 2031 alcanzó 1.475 millones, con 6,1% en intereses; y el tercero fue a 2033 por 1.475 millones, con un cupón del 6,5%.

¿Es la mayor colocación de deuda externa de este Gobierno?

Hay que recordar que el Gobierno ha hecho operaciones de deuda con montos superiores. Por ejemplo, a mitad de diciembre del año pasado se conoció que MinHacienda colocó Títulos de Tesorería (TES) por $23 billones a un único proponente: el fondo gringo. Pimco (Compañía de Gestión de Inversiones del Pacífico). La cifra supera los cerca de $18 billones de la colocación externa de los 4.950 millones de dólares; Sin embargo, técnicamente son cosas distintas. Mejor dicho, para el analista económico. Diego Montañez, la operación con Pimco fue la mayor colocación de TES en pesos, pero la emisión de enero de 2026 es la mayor colocación individual de deuda externa en dólares. Son instrumentos distintos, mercados distintos y riesgos macroeconómicos distintos. “Cuando el Gobierno afirma que esta es la mayor emisión de bonos de la historia, se está refiriendo exclusivamente a deuda externa colocada en mercados internacionales, denominada en dólares, bajo ley extranjera y dirigida a inversionistas globales”, sentenció.

¿Y es bueno o malo?

La narrativa de MinHacienda consistió en presentar el hecho como un hito en la estrategia de financiamiento para cubrir una parte sustancial de las necesidades presupuestales para este año, además de reflejar que los inversores confiados en el mercado colombiano y en el “manejo responsable de las finanzas públicas”. Lo cierto es que hay otro punto de vista que preocupa a los expertos a raíz de los efectos fiscales y económicos que puedan derivar de esta alta colocación de deuda. Por ejemplo, Montañez reconoció que el tamaño de la emisión, por sí solo, no necesariamente constituye una señal negativa. Según explicó, concentrar cerca de 5.000 millones de dólares en una sola colocación suele indicar que el país mantiene acceso a los mercados internacionales y capacidad de financiamiento. La cuestión es que el análisis cambia al considerar el contexto del déficit fiscal colombiano (es decir, gastos estatales superiores a los ingresos). El experto subrayó que una mayor emisión de deuda externa incrementa el endeudamiento bruto, eleva la exposición al riesgo cambiario y genera un aumento estructural en el servicio de la deuda —intereses y amortizaciones— en los próximos años.

¿Cómo afecta esto a la gente del común?